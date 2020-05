Nederland mag doorgaan met veiling 5G-frequenties

Nederland mag doorgaan met het veilen van de frequenties voor de nieuwe generatie mobiel internet, 5G. De voorzieningenrechter in Den Haag zette maandagochtend een streep door de bezwaren van de stichting Stop5GNL, die beweerde dat het lanceren van 5G onrechtmatig was omdat er nog niet genoeg wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de nieuwe technologie.

Volgens de rechter zijn de internationale normen waar de Nederlandse overheid zich op baseert zorgvuldig en werd er rekening gehouden met de kritiek op 5G. Daarnaast houdt de overheid, via toezichthouder Agentschap Telecom, in de gaten hoe de blootstelling aan elektromagnetische straling zich na introductie van het 5G-netwerk zal ontwikkelen. Mocht dat aanleiding vormen om in te grijpen dan zal dat gebeuren, verzekerde de Staat de rechtbank. „De uitrol van 5G is gelet daarop niet onomkeerbaar”, stelt de rechter in het vonnis. Ook als de normen zelf wijzigen, zal de Nederlandse overheid daar naar handelen. Voor schade door blootstelling aan stralingen die lager zijn dan deze zogeheten ICNIRP-norm is geen wetenschappelijk bewijs, stelde het RIVM eind januari.

Stop5GNL maakt zich grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid die de elektromagnetische velden van 5G en andere radiotechnologie volgens de stichting opleveren. Door 5G zou die hoeveelheid straling toenemen, verwacht Stop5GNL, en dat zou de gevaren voor de volksgezondheid vergroten. Van de reeks branden in zendmasten nam de stichting expliciet afstand. Een verband tussen het coronavirus en 5G, een in complotdenkerskringen populaire theorie, is volgens Stop5GNL niet aangetoond.

‘Vinger aan de pols’

Vanaf deze zomer worden de benodigde frequentiebanden voor 5G geveild aan telecomproviders. Uit de eerste metingen van 5G-apparatuur in het veld door het Agentschap Telecom bleek in januari dat de normen niet overschreden werden. Omdat 5G anders werkt dan 4G en er op termijn bijvoorbeeld meer antennes verwacht worden, adviseerde het RIVM om „een vinger aan de pols te houden”.

Sinds eind vorig jaar werkt de Gezondheidsraad aan een advies voor de Tweede Kamer over 5G en de volksgezondheid. Dat rapport werd onlangs vanwege „de grote hoeveelheid relevante wetenschappelijke gegevens” uitgesteld en wordt nu eind juli verwacht.