Moeder Mark Rutte (96) overleden

De moeder van Mark Rutte is onlangs op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de premier maandag bij monde van de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De dienst heeft de doodsoorzaak van Mieke Rutte-Dilling niet gecommuniceerd, maar het zou niet om Covid-19 gaan.

De familie heeft in kleine kring afscheid genomen van Rutte-Dilling, die op woensdag 13 mei overleed. Rutte zegt te hopen dat zijn familie de komende tijd „in alle rust met elkaar” het verlies van hun „lieve moeder” kan verwerken. „Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben”, aldus de premier.

Rutte had een nauwe band met zijn moeder en ging naar eigen zeggen elke week bij haar eten. Tijdens een aflevering van Zomergasten uit 2016 waarin hij te gast was, omschreef hij haar als iemand die zich - net als zijn vader - richtte op de positieve dingen in het leven. „Mijn moeder is iemand die nog steeds iedere dag met de toekomst bezig is”, zei Rutte toen. De vader van de premier overleed toen de inmiddels 53-jarige Rutte 21 jaar oud was.