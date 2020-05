Lufthansa gered door miljardensteun Duitse overheid

Duitsland neemt een belang van 20 procent in de noodlijdende Duitse Lufthansa Group. De overheid is na moeizame onderhandelingen bereid om 5,7 miljard euro te betalen voor het redden van luchtvaartmaatschappij Lufthansa en diens dochterbedrijven Swiss, Austrian Airlines, Eurowings en Brussels Airlines, zo maakt het bedrijf maandag bekend. Daarnaast wil de Duitse overheid garant staan voor maximaal 3 miljard euro aan leningen aan het bedrijf via de Duitse staatsbank KfW, met een looptijd van 3 jaar.

De miljardensteun aan Duitslands grootste luchtvaartmaatschappij moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie en moet ook nog langs de Raad voor Commissarissen (RvC) van het bedrijf.

Tegenover de staatssteun staan voorwaarden, waarover wekenlang is onderhandeld. Het resultaat is dat de beursgenoteerde luchtvaartmaatschappij voorlopig geen dividend mag uitkeren aan zijn aandeelhouders. Daarnaast zijn er „beperkingen bij de vergoedingen van managers”, al zijn de details daarvan nog niet bekendgemaakt.

Er zijn bij de miljardeninjectie geen aanvullende eisen gesteld op het gebied van verduurzaming, zoals vorige maand wel gebeurde bij de staatssteun die Air France-KLM ontving. Volgens de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier heeft de Duitse overheid hiervan afgezien omdat het doel niet is „om de staat de dagelijkse strategie van het bedrijf te laten bepalen”, schrijft de Britse krant Financial Times.

In ieder geval krijgt de Duitse overheid zeggenschap over de invulling van twee zetels in de RvC van Lufthansa, waaronder een lid van de auditcommissie die namens de Raad van Toezicht toeziet op financiële verslaggeving en naleving van wet- en regelgeving van het bedrijf. Eerder werd ook gesproken over vetorecht voor de Duitse regering, maar daar ging Lufthansa-topman Carsten Spohr naar verluidt niet mee akkoord.

Vijandige overname

Het aandeel van de Duitse overheid kan overigens nog verder oplopen. Mocht een derde partij een vijandig overnamebod doen op Lufthansa, is de regering bereid om het aandeel op te schroeven naar iets meer dan 25 procent.

Lufthansa is net als andere luchtvaartmaatschappijen in grote financiële problemen geraakt door de coronacrisis. Net als KLM in Nederland houdt de Duitse maatschappij noodgedwongen het leeuwendeel van zijn vloot aan de grond. Eerder deze maand waarschuwde Lufthansa, waar ruim 138.000 mensen werken, dat de kas zonder staatssteun leeg zou raken. Naast vaste lasten moest het bedrijf miljarden euro’s uittrekken voor terugbetalingen van geannuleerde vluchten.

Het is nu de vraag hoe in Brussel wordt gereageerd op de Duitse plannen. De mededingingsautoriteit van de Europese Commissie kan nog extra voorwaarden stellen aan de staatssteun, of deze zelfs geheel blokkeren wegens oneerlijke concurrentie met luchtvaartmaatschappijen die geen overheidsgeld ontvangen, zoals budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair. De Commissie kan bijvoorbeeld afdwingen dat Lufthansa vluchten inlevert op bepaalde luchthavens.