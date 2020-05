Desi Bouterse lijkt meerderheid te verliezen na chaotische verkiezingsdag

Na een chaotische verkiezingsdag stevent de Surinaamse oppositie dinsdagochtend af op een grote overwinning. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van oppositieleider Chan Santokhi zou de grootste partij worden in het Surinaamse parlement. De NDP van huidig president Desi Bouterse lijkt op basis van de eerste stembus uitslagen te worden afgestraft voor het wanbeleid van de afgelopen vijf jaar. Toen ruim 25 procent van de stemmen geteld was, stond de VHP op 20 van de 51 te winnen zetels en de NDP op 17.

Een officiële einduitslag wordt pas deze dinsdag rond zeven uur ‘s ochtends lokale tijd verwacht. De stembussen bleven twee uur langer open dan gepland omdat het stemmen vanwege de coronamaatregelen meer tijd in beslag nam. Bij het partijcentrum van de VHP ontstond een feeststemming naarmate de uitslagen binnenstroomden en er een duidelijke trend zichtbaar werd.

De grote vraag is of het de VHP straks lukt om samen met andere oppositiepartijen genoeg zetels te bundelen om in het parlement de president te kunnen kiezen. Daarvoor is een twee derde meerderheid, oftewel 34 zetels nodig.

Voor Bouterse, die nu tien jaar president van Suriname is, staat er veel op het spel. Eind vorig jaar werd hij veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de Decembermoorden in 1982 waartegen hij in verzet ging. Zolang Bouterse president is, heeft hij macht en immuniteit. Als de NDP zijn meerderheid verliest, riskeert Bouterse dat het vonnis wordt uitgevoerd.

Oppositieleider Chan Santohki van de VHP op de verkiezingsdag, maandag, terwijl hij tegenover de pers klachten uit over „onregelmatigheden”. Foto Ranu Abhelakh/ANP

Onregelmatigheden

Op de verkiezingsdag maandag kwamen van verschillende kanten klachten en berichten binnen over onregelmatigheden. Zo klopten kiezerslijsten soms niet, stond er verkeerde informatie op stembiljetten en bleken stembiljetten niet bij de juiste stemlokalen te zijn bezorgd.

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos schorste het stemmen in sommige stemlokalen zelfs tijdelijk totdat problemen waren opgelost. Ze sprak over chaotische taferelen. „Nooit eerder in mijn twintigjarige loopbaan heb ik zoveel ellende tijdens verkiezingen meegemaakt als nu”, zei van Dijk-Silos die in Suriname een autoriteit is op het gebied van het organiseren van verkiezingen.

Ook oppositieleider Chan Santokhi van de VHP trok aan de bel en sprak over onregelmatigheden in de verschillende districten.

De partij maakte een opsomming van alle dingen die fout zijn gegaan tijdens de verkiezingsdag. Zo zijn er volgens de oppositiepartij vijf bussen met Haïtianen naar het westelijke district Coronie gestuurd onder leiding van militairen om daar hun stem uit te brengen. Voorafgaand aan de verkiezingen waren er al zorgen over het snel verlenen van de Surinaamse nationaliteit aan grote groepen buitenlandse migranten, wat zou wijzen op mogelijke fraude. „Als we niets doen kan het verkeerd aflopen”, zei Santokhi maandagmiddag lokale tijd.

Voorafgaand aan de verkiezingen maakten veel Surinamers zich ook al zorgen over mogelijke fraude en waren er al berichten over kiezersbestanden die verouderd waren en stembiljetten waar verkeerde foto’s en namen op stonden: zo moesten al 200.000 stembiljetten vernietigd worden omdat de informatie niet klopte. Door de anti-coronamaatregelen is het luchtruim dicht waardoor er minder buitenlandse waarnemers zijn in het land.

De Stichting Nationaal Waarnemers Instituut, waar waarnemers en burgers zich in verenigd hebben, rapporteerde maandag in de loop van de dag al aan het Onafhankelijk Kiesbureau over de onregelmatigheden.

Stembureaus langer open

Het stemmen verliep in de ochtend vlot, maar naar mate de dag vorderde ontstonden er lange rijen voor de stembureaus waarbij mensen in de brandende zon moesten wachten. De vertraging werd mede veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen zoals hygiënevoorschriften bij het handmatig stemmen.

Een uur voordat de stembussen dicht zouden gaan werd door het Onafhankelijk Kiesbureau bepaald dat de stemmingstijd met twee uur werd verlengd tot 21.00 uur lokale tijd om meer mensen de kans te geven te stemmen. Santokhi riep daarop de organisatie van zijn partij op „waakzaam te blijven tot en met de laatste seconde van de telling”.

Update (26-05-2020): Dit artikel is geactualiseerd om 10.00 uur.

Met medewerking van Wilfred Leeuwin in Paramaribo.