Het probleem van Hertz: wie huurt er nu een auto?

Als een bedrijf failliet gaat, komen vaak de mooie nostalgische verhalen.

Automonteur Walter L. Jacobs uit Chicago is pas 22 jaar als hij in 1918 besluit om zijn twaalf Ford Model-T’s te verhuren. Zijn bedrijf Rent-a-Car Inc. groeit binnen vijf jaar uit tot een vloot van zeshonderd auto’s.

De jaaromzet is, voor die tijd, ongekend: 1 miljoen dollar.

In 1923 verkoopt Jacobs zijn bedrijf aan ondernemer John Hertz, een journalist die na het verliezen van zijn baan bij Chicago Morning News eerst bijbeunt als autoverkoper. Hertz heeft net daarvoor de ‘Yellow Cab Company’ opgericht, een taxibedrijf met de kenmerkende gele taxi’s die later het straatbeeld van Amerikaanse steden zullen bepalen. Dat Hertz zelf niet kan autorijden, doet verder niet ter zake.

John Hertz bouwt het bedrijf van Jacobs – dat hij naar zichzelf vernoemt – uit tot één van de grootste autoverhuurbedrijven ter wereld. Hertz heeft, als John Hertz er in 1960 mee ophoudt, meer dan duizend locaties. Het autoverhuurbedrijf is sinds 2006 beursgenoteerd, heeft momenteel wereldwijd twaalfduizend locaties en zet miljarden om.

Overheidssteun in de Verenigde Staten was ‘niet op tijd beschikbaar’

Maar Hertz is niet meer. In ieder geval in thuisland Verenigde Staten en Canada, waar Hertz vrijdag via een zogeheten Chapter 11-procedure faillissement aanvroeg. Hertz moest in april al noodgedwongen tienduizend werknemers ontslaan, ruim een kwart van het personeelsbestand. Het stoppen van de activiteiten in de Verenigde Staten en Canada kost nog eens hetzelfde aantal banen.

In de VS deed het bedrijf tevergeefs een beroep op overheidssteun, maar dit bedrag was „niet op tijd beschikbaar”, zo meldde het aan The New York Times.

De activiteiten in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland blijven, in elk geval voorlopig, gewoon doorgaan. Hertz heeft nog 1 miljard dollar in contanten op de balans om de komende periode door te komen.

Dramatische daling

Een combinatie van grote schulden, stevige concurrentie en de impact van het coronavirus is de autoverhuurder fataal geworden.

Twee derde van de inkomsten van Hertz is afkomstig van verhuur op vliegvelden – omzet die op een „plotselinge en dramatische” manier wegviel, aldus Hertz vrijdag in een verklaring. „Het veroorzaakte een abrupte omzetdaling en afname van toekomstige boekingen.”

Voor Hertz had het coronavirus niet op een slechter moment kunnen toeslaan. Het bedrijf – dat een schuldenberg van circa 20 miljard euro meetorst – was net bezig het bedrijf te herstructureren. Hertz had in de jaren daarvoor met de komst van taxi-app Uber aan marktaandeel ingeboet. Met goedkopere taxiritten bleek een huurauto voor de gemiddelde vakantieganger niet altijd meer vanzelfsprekend.

Onder leiding van topvrouw Kathryn Marinello, die in 2017 de leiding overnam, wist Hertz na een reeks kostenbesparingen begin dit jaar de weg terug naar boven te vinden. Vorig jaar zette Hertz in totaal bijna 10 miljard dollar om – een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder – en noteerde het bedrijf een verlies van 58 miljoen dollar. In januari en februari dit jaar steeg de omzet met 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Leasecontracten

Hertz bezit de ruim 700.000 huurauto’s niet zelf, maar huurt het wagenpark van dochterondernemingen. De opbrengsten van deze leasebetalingen zijn bestemd voor investeerders, die de door voertuigen gedekte schuld aanhouden. Dat betekent: hoge kosten die doorlopen, terwijl er in de huidige situatie geen omzet binnenkomt. Bedragen die bovendien sterk zijn gestegen doordat de restwaarde van de voertuigen door de crisis snel is gedaald.

Schuldeisers verleenden Hertz in april uitstel van betaling voor een afbetaling van ongeveer 400 miljoen dollar op deze contracten. Over een nieuwe regeling werd geen overeenstemming bereikt, waarna het aanvragen van een faillissement onvermijdelijk bleek.

Overal worstelen autoverhuurbedrijven nu om te overleven

Een schrale troost: Hertz verkeert in goed gezelschap. Overal ter wereld worstelen autoverhuurbedrijven om het hoofd boven water te houden. Europcar is momenteel hard op zoek naar 223 miljoen aan financiering om zijn voortbestaan te verzekeren. En Sixt moest onlangs noodgedwongen aankloppen bij de Duitse regering voor een reddingspakket ter waarde van 1,5 miljard euro.

Topvrouw Marinello besloot vorige week haar functie neer te leggen en liet de faillissementsaanvraag aan haar opvolger Paul Stone. „Wat we vandaag hebben gedaan zorgt ervoor dat we kunnen blijven voortbestaan”, liet de nieuwe topman vrijdag optekenen. „Het geeft ons tijd om een nieuwe, sterkere basis te ontwikkelen om ons succesvol door deze pandemie te loodsen. En ons zo beter te positioneren voor de toekomst.”