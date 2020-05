Games alsnog in crisis

Er zijn geen Nintendo’s meer te krijgen. Acht jaar oude games over epidemieën harken opeens gouden bergen binnen, spellen die sinds maart uitkwamen zien verkopen ver boven verwachting stijgen. Terwijl de rest van de culturele industrie in het slop zit, draaien gamebedrijven op volle toeren. Marktonderzoeker Newzoo verwacht inmiddels flinke groei in elk deelsegment: in totaal meer dan 9 procent omzetgroei dit jaar, met een markt die dan 2,7 miljard gamers moet bedienen.

Mooi nieuws? Er spat vooral onzekerheid uit de jaarverslagen. Ja, de cijfers schieten nú omhoog. Maar als de consumentenuitgaven vanwege een haperende economie achteruit gaan, koopt iemand dan nog games? En games maken is creatief samenwerken, ideeën bedenken, veel praten en sparren. Dat gaat niet altijd even gladjes via de videochat. Als de blockbustergames van straks te laat in de schappen liggen, heeft dat gigantische consequenties voor de inkomsten.

De angst regeert

Dat uitstel gebeurt zelfs nu al. Het coronavirus trof de infrastructuur die nodig is om games in de schappen te krijgen, als die winkels al open waren. Vooral spelcomputergiganten zoals Sony hadden er last van: terwijl de verkoop op pc vooral digitaal gaat, willen spelcomputerbezitters nog graag een diskje kopen.

Ook de annulering van evenementen, zoals de Game Developer’s Conference, veroorzaakte schade. Vooral bij kleinere bedrijven die dure reizen moesten annuleren en kansen misten om in contact te komen met uitgevers die zij nodig hebben om spellen in de markt te zetten. Zo regeert ook in deze sector de angst en onzekerheid: wordt het groei of krimp? Het Franse Ubisoft (omzet: 1,5 miljard euro in 2019) verwacht volgend jaar „een omzet van 2,3 tot 2,6 miljard euro” maar zegt niet specifieker te kunnen zijn. Het Japanse Square Enix (2,2 miljard euro in 2019) durft niet eens meer voorspellingen te doen. De hamvraag: blijven we ook tijdens de nakende economische crisis naar games grijpen, of juist niet?

Alleen Tencent (omzet gametak: 14,5 miljard euro), dat zich vooral richt op een Chinese markt die langzaam van het slot gaat, doet serieuze voorspellingen. „We verwachten dat de verkoop normaliseert”, schrijft het bedrijf, „maar we geloven wel dat deze crisis de interesse voor games structureel heeft vergroot”.

De totale omzet van de sector nam afgelopen jaar opnieuw toe, met 8 procent tot 134 miljard euro. Newzoo moest de cijfers wel naar beneden bijstellen. Tot de plotse stijging van gameverkoop begin dit jaar liep het stroef, vooral onder makers van spelcomputergames. Iedereen maakte pas op de plaats in afwachting van een nieuwe PlayStation en een nieuwe Xbox. Grote titels werden doorgeschoven naar 2020. En de hardwareverkoop kreeg een knauw. Later zullen de nieuwe machines de gamemarkt aanjagen, maar op dit moment koopt niemand een spelcomputer.

PlayStation-fabrikant Sony zag zijn gamegerelateerde omzet dan ook met 2,7 miljard euro dalen naar 16,8 miljard euro, vooral vanwege dalende PlayStation 4-verkoop. De verkoop van Xbox One daalde met 13 procent, aldus Microsoft, al stegen de algemene game-inkomsten nog wel. Alleen Nintendo (11 miljard euro omzet) had weinig problemen. De Switch is jonger dan de andere spelcomputers, en het verpletterende succes van het escapistische Animal Crossing hielp, met een omzetstijging van 9 procent tot gevolg.

Ubisoft bracht geen nieuwe Assassin’s Creed op de markt en stelde veel grote titels uit. Het bedrijf werd daarvoor afgestraft met een verlies van 59 miljoen euro. Een tekort aan grote titels zorgde ook bij Square Enix voor omzetdaling. Activision Blizzard (5,9 miljard euro omzet, een daling van een miljard ten opzichte van 2018) ging over tot herstructurering en ontslagen. Het bedrijf wil zich nu richten op een handjevol grote titels, zoals Call of Duty. Met succes: een mobiele versie werd al 150 miljoen keer gedownload.

5G en cloudgaming

Voorzichtig volgen gamebedrijven de ontwikkelingen rond 5G. De nieuwe technologie moet de motor worden van ‘cloudgamen’, de Netflix voor games; recente experimenten zetten echter nog weinig zoden aan de dijk.

Google, die gouden bergen beloofde met haar Stadia-dienst, lijkt in ieder geval nog niet de grote revolutie te hebben ontketend waar het op hoopte. Tot maart dit jaar werd de app 600.000 keer gedownload, maar het aantal maandelijkse downloads nam gestaag af. Stadia werd vorige maand opeens gratis beschikbaar en sprong zo naar een miljoen downloads. Toch valt het enthousiasme tegen. Xcloud, de rivaliserende dienst van Xbox, volgt in de loop van dit jaar.

Voorlopig is het vooral de mobiele branche van de game-industrie die de mooiste cijfers blijft presenteren. Het aandeel van mobiele games op pc- en spelcomputergames neemt al jaren toe – Newzoo verwacht voor dit jaar opnieuw een groei van 13,3 procent. „Het maken van games voor mobiel is minder complex en daarom minder gevoelig voor Covid-19”, schrijft de marktonderzoeker.

Bovendien zijn de barrières om op de telefoon te gamen veel lager dan die voor een computergame. De gamecafés, vooral populair in landen als China en Zuid-Korea, waren uitgestorven. Een uitgelezen kans voor de mobiele sector.