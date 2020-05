Waarom de jonge SGP’er Tom valt voor de idealen van Thierry Baudet

Nu zijn zoon tegen de twintig loopt, is het ergste zwart-witdenken er wel vanaf, zegt de vader van Tom de Nooijer. Zelf is vader een ChristenUnie-man, maar Tom zit voor de SGP in de gemeenteraad van Oldebroek – er zijn thuis aan de macaroni met ketchup stevige discussies over gevoerd. Inmiddels heeft vader De Nooijer „veel meer sympathie” voor de SGP gekregen.

De jonge De Nooijer heeft echter ook grote bewondering opgevat voor een politicus die buiten het Oldebroekse normaal valt: Thierry Baudet. Want hoewel Tom de Nooijer niets moet hebben van de naaktfoto’s die Baudet van zichzelf twitterde, is hij vatbaar voor diens charme. Hij is de belangrijkste figuur in de aflevering ‘Lekker conservatief’ die Tegenlicht wijdde aan de groeiende beweging van jonge conservatieven die achter ‘Thierry’ (de voornaam is allang een merk geworden) aanhuppelen.

Alleen Baudet ziet de ‘fundamentele keuzes’ die er gemaakt moeten worden, vertelt De Nooijer enthousiast. „Anders is over honderd jaar binnen één generatie de maatschappij ingrijpend veranderd qua cultuur, straatbeeld en dominante opvattingen.” Er valt best wat af te dingen op die redenatie. Gaat het nu om honderd jaar of om één generatie – zo oud wordt men in Oldebroek toch ook niet? En in hoeverre lijkt de maatschappij van 2020 op die van 1920?

Voor vader De Nooijer gaat het allemaal veel te ver. Waar is de naastenliefde gebleven? „Het is mij te veel ‘ikke ikke ikke’.” De zoon: „Het gaat om waar je kleinkinderen opgroeien!” Later wordt het bijna ruzie als de vader Baudet ‘een wolf in schaapskleren’ noemt. „Ik denk dat ze door de straten zullen marcheren”, zegt hij half grappend, misschien ook wel bezorgd over hoeveel boreaal radicalisme zijn zoon bereid is te accepteren.

Volgens godsdienstpsycholoog Joke van Saane heeft de groei van het conservatisme te maken met een gebrek aan sociaal en economisch houvast dat de kinderen van vrijgevochten generaties ervaren. „Ze zitten in een moeras van zinloosheid. Zoveel geluk en wijsheid stralen die ouders nu ook weer niet uit.” Het conservatisme biedt een overzichtelijk systeem van waarden, dat helpt bij het maken van keuzes. Niet toevallig worden dezelfde factoren vaak aangewezen om het succes van de radicale islam te verklaren. Tom de Nooijer: „Als er één ding is waar ik behoefte aan heb, dan zijn het mensen met idealen. Of ik het ermee eens ben, boeit me niet eens zozeer.”

We zien hem onder gelijkgezinden op een SGP-jongerenweekend en op bezoek bij de 75-jarige hispanist Robert Lemm, die op de ‘Winterschool’ van Forum voor Democratie onderwijst („Het blanke ras is niet vitaal meer”). Op de Dappermarkt vraagt Lemm een verkoper van heiligenbeelden of deze de Vrouwe van alle Volkeren kent: „Daar heb ik een paar boeken over geschreven.” Tussen de oude katholiek en de jonge SGP’er slaat de vonk 450 jaar na de Beeldenstorm onmiddellijk over. Lemm gaat ‘Thierry’ meteen een sms sturen over dit jonge talent. Van een ontmoeting is het, helaas voor de Tegenlicht-kijker, door corona nog niet gekomen.

Intussen heeft Van Saane geen twijfel over de toekomst van de conservatieven. Zij ziet een beweging naar „kleine gemeenschappen waarin mensen elkaar goed kennen en familie en vriendschap belangrijk zijn; een nationalistische cultuur met weinig opening voor andere culturen”. Ze verwacht dat de nieuwe conservatieven zich over tien jaar echt hebben georganiseerd. „Ze gaan het politieke landschap veranderen.” Hoe de Thierryhuppelaars dat precies gaan doen, blijft nog even de vraag – óók voor de vader van Tom de Nooijer.