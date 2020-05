Drukte bij stemlokalen in Suriname, weinig social distancing

Voor de openbare school in de wijk Clevia, in het noorden van Paramaribo staat Eddy Kartokromo te wachten tot hij kan stemmen. Hij is een van de weinigen die een mondkapje draagt in de volle rij. Van social distancing, zoals van te voren was opgeroepen tijdens deze verkiezingen die in coronatijd worden gehouden, is weinig te merken. „Voor mij is het heel belangrijk om juist nu mijn stem te laten horen. Ik ben de laatste jaren steeds armer geworden. Mijn geld is in waarde gedaald en ik kon steeds minder kopen door de enorme inflatie. Ik ben bang dat als we zo doorgaan we straks een tweede Venezuela worden”, zegt Kartokromo bezorgd.

Verderop in een fleurige bloemetjesblouse staat Wendy Cicilson (60) te wachten tot ze mag stemmen. Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen genomen. Zo worden alle potloden na het handmatig stemmen gewisseld voor nieuwe, en is er in de stemlokalen alcohol gel aanwezig. „Ik hoop op een beter land. Voor mij is dit een hele belangrijke dag, ik zie stemmen echt als een plicht”, zegt ze.

Bouterse een van eersten

Een van de eersten die op deze school komt stemmen is president Desi Bouterse, leider van de NDP. Tegen acht uur in de ochtend komt hij samen met zijn vrouw, first lady Ingrid Bouterse aan. Voorgaande jaren was het lokaal vol met aanhangers. Omdat er vanwege de coronamaatregelen een beperkt aantal mensen in het stemlokaal mag is het een stuk rustiger. „Ik mag voor het eerst stemmen en ik denk dat we gaan winnen”, zegt Omara Baumgard (19) optimistisch terwijl ze buiten onder een volledig met paarse NDP vlaggen versierde tent staat.

Maar de peilingen geven een compleet ander beeld: deze verkiezingen zal de NDP van Bouterse worden afgestraft voor jaren van wanbeleid, schulden en corruptie. Volgens een recente IDOS-peiling zal het aantal van 26 zetels dat de NDP nu heeft, mogelijk dalen tot tussen de 14 en 18 zetels. De VHP van oppositieleider Chan Santhoki, die later op de ochtend buiten Paramaribo in Lelydorp zijn stem uitbracht, kan volgens de peilingen de grote winnaar worden.

„Het wordt een overwinning”, zei Santhoki na het stemmen.

‘Heel veel op het spel”

„Er staat enorm veel op het spel, niet alleen omdat de economie er slecht voor staat, maar ook onze rechtsstaat. Er is door de regering en aanhangers een sfeer gecreëerd die de rechterlijke macht criminaliseert, alsof ze de vijand zijn, bijvoorbeeld rondom de veroordeling van Bouterse tot twintig jaar celstraf [wegens de Decembermoorden]. Dat is een hele gevaarlijke situatie, onze waarden en normen staan op het spel”, zegt opiniemaker en politicoloog Giwani Zeggen. Volgens Zeggen maakt het voor de economie niet veel uit wie vandaag de verkiezingen wint. „Er zal hoe dan ook een aanpassingsprogramma moeten komen, Suriname is praktisch bankroet. Wie de macht ook krijgt, zal met die realiteit te maken krijgen".

Van te voren was er bezorgdheid bij veel Surinamers over eerlijke verkiezingen, temeer omdat er veel minder buitenlandse waarnemers aanwezig zijn dan normaal gesproken omdat het luchtruim vanwege de lockdown nog dicht is. Ook waren er onregelmatigheden met verkeerde stembiljetten en een verouderd kiezersbestand.

Burgers waken bij stemlokalen

Burgers hebben zich in verschillende organisaties verenigd en houden zelf rondom de stemlokalen in de gaten of het er eerlijk aan toe gaat. „We hebben een checklist gekregen waar we op moeten letten”, vertelt Irene Spangenthal die namens de stichting Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS) verschillende stemlokalen in het zuiden van Paramaribo controleert. „Zijn de stembussen bijvoorbeeld van te voren leeg? En loopt het allemaal rustig rondom de stembureaus? Wat ik tot nu toe heb gezien gaat het prima. De opkomst is goed, mensen zijn rustig, er is een ontspannen sfeer”, zegt ze.

Er doen in totaal zeventien partijen mee met de verkiezingen waaronder een aantal nieuwe, door jongeren gestarte partijen. Zo’n zeventig procent van de Surinaamse bevolking is onder de veertig jaar.

Na deze parlementsverkiezingen, kiest het nieuw geïnstalleerde parlement vervolgens de president waar een tweederde meerderheid van stemmen voor nodig is, oftewel 34 zetels.

Voor Bouterse staat er veel op het spel. Eind vorig jaar werd hij tot twintig jaar celstraf veroordeeld voor de Decembermoorden van 1982. In januari ging hij in verzet tegen zijn vonnis en verscheen hij voor het eerst zelf in de rechtszaal. Mocht hij niet opnieuw tot president gekozen worden, verliest hij zijn immuniteit waardoor de uitvoering van het vonnis in theorie makkelijker wordt, hoewel veel Surinamers niet geloven dat Bouterse ooit in de gevangenis terecht komt.

De uitslag wordt maandagavond rond 23:00 uur lokale tijd verwacht.

Met medewerking van Wilfred Leeuwin in Paramaribo