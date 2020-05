Coronacheckapp moet helpen bij heropening van bedrijven

Meteen toen premier Mark Rutte het woord ‘checkgesprek’ in de mond nam tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zocht technologie-ondernemer Valentijn Bras op of de domeinnaam nog beschikbaar was. Hij werkte met zijn bedrijf Chatback al aan een app die de controle op coronaverschijnselen moet vereenvoudigen, maar die zou de (minder catchy) naam Magiknaarbinnen.nl krijgen. Checkgesprek.nl bleek nog beschikbaar en dus werd de dienst hernoemd, vertelt Bras aan de telefoon. „Het rijmt ook lekker, mensen kunnen het makkelijk onthouden.”

De dienst kan gebruikt worden door bedrijven die bij binnenkomst van hun klanten moeten vragen of ze geen coronaklachten hebben. Via de site kunnen bezoekers ‘inchecken’ bij een bedrijf door een QR-code te scannen. Daarna krijgen ze zeven vragen over hun gezondheidstoestand, bijvoorbeeld of diegene koorts heeft. Als van symptomen geen sprake is, krijgt de gebruiker een groen scherm in beeld met de naam van het bedrijf en een tijdcode. Zo weet het personeel dat de klant veilig toegelaten kan worden, is het idee.

De overheid is weinig concreet over de invulling van de checkgesprekken, maar het bedrijf rekent erop dat deze dienst een acceptabel alternatief voor mondelinge gesprekken is. De vragen zijn gebaseerd op vragenlijsten van het RIVM. Bedrijven hoeven dankzij de app geen personeel bij de deur te zetten, waardoor ze de kosten van 30 euro per maand zouden kunnen terugverdienen. Gebruik van de dienst is voor consumenten gratis. Er zouden zich tot nu toe enkele tientallen bedrijven hebben aangemeld.

Omgebouwde bot

Voor het platform werd een chatbot omgebouwd die normaal gebruikt wordt voor klantenservice en marketing. Ingewikkeld was dat niet, zegt Bras. Daarom heeft zijn bedrijf ook niet meegedaan aan de ontwikkeling van een corona-app door de overheid. „Mijn verwachting, en dat is ook wel een beetje gebleken, was dat het een heel ingewikkeld traject zou worden, waarin allerlei aspecten door zogenoemde experts bekeken moeten worden. Op een gegeven moment loopt het spaak. Wij dachten: we gaan nú lanceren.”

In de ontwikkeling van de dienst is niet met de overheid samengewerkt, maar Bras is daartoe graag bereid. Zo zegt hij geanonimiseerde gegevens over bezoekers over te dragen aan de GGD’en, mochten die daarom vragen. Ook wil hij klanten benaderen als ze in de buurt van bevestigde besmettingen geweest blijken te zijn. Dan moeten gebruikers wel op een of andere manier contact mogelijk maken, aldus Bras. Bijvoorbeeld door een e-mailadres of telefoonnummer in te vullen. Helemaal anoniem, zonder dat er gegevens richting de servers van de app verstuurd worden, kan het op dit moment nog niet. Er is nu alleen nog een webapp, en daarvoor zou een app voor op de smartphone gebruikt moeten worden. Die laat Apple volgens Bras nog niet toe omdat alleen corona-applicaties van officiële gezondheidsdiensten toegestaan zijn.

De manier waarop de app is ingericht roept vragen op over de privacy - een van de belangrijkste redenen dat de overheidsapp nog niet van de grond is gekomen. De dienst werkt momenteel alleen nog via de site Checkgesprek.nl, en draait dus op een server. Er worden gegevens opgeslagen over de locatie van de check-in en of een gebruiker rood of groen signaal heeft gekregen.

Bras stelt dat er genoeg zekerheden zijn ingebouwd. De verbinding met de server wordt versleuteld en de antwoorden op de zeven vragen worden níét opgeslagen. Als er gegevens naar de overheid gaan, gebeurt dat „onder strikte voorwaarden”, zegt hij. Bovendien: „Als je in een restaurant gaat eten en je woont in een dorp, weet iedereen wie wie is. Dan gaat de serveerster vragen stellen: heb je hier last van, heb je al corona gehad? Ga je dan eerlijk antwoorden? Dat betwijfel ik.”