Boekenrecensent de Volkskrant op non-actief na intern onderzoek

De Volkskrant heeft literair recensent Arjan Peters op non-actief gesteld als boekenredacteur. Dat heeft de Volkskrant aan een aantal betrokkenen laten weten, bevestigen verschillende bronnen. Op welke grond dit besluit is genomen, wil de krant niet toelichten. Peters zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

De Volkskrant doet al enkele maanden onderzoek naar Arjan Peters. Aanleiding voor dat onderzoek waren geruchten over hem. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters. Dat is ongebruikelijk bij recensies waar oordeelsvorming onafhankelijk tot stand moet komen.

Directe aanleiding voor het onderzoek is een uitspraak van schrijfster Maartje Wortel in een Volkskrant-artikel. Zij zei op 4 maart dat een vriendin van haar ’s nachts een bericht had ontvangen van „een gezaghebbend recensent”. ‘Ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen?’ Wortel noemde dat „nog net geen #MeToo”. Het artikel werd online gepubliceerd, maar in het stuk dat de Volkskrant de volgende dag afdrukte, ontbraken de betreffende zinnen.

Verschillende auteurs hebben tegenover NRC bevestigd dat ze na 4 maart zijn benaderd door de Volkskrant, om te vertellen over hun ervaringen met Arjan Peters.

Peters schrijft al 28 jaar bijdragen voor de krant. Zestien jaar geleden werd hij in dienst genomen. Daarvoor, in 1998, mocht hij twee maanden lang geen literatuur bespreken van de hoofdredactie. Schrijver Joost Zwagerman had aanhangig gemaakt dat Peters „met gespleten pen” schreef omdat hij in de krant boeken afkraakte die hij in nieuwsbrieven van het Literair Productiefonds had aangeprezen. Peters zei zelf in 2006 dat daar geen kwaad in school omdat hij voor de nieuwsbrieven „synopsissen” schreef, geen recensies.

Peters maakt dit jaar deel uit van de jury die de P.C. Hooft-prijs voor poëzie uitreikt.

