Bestuursvoorzitter Haga Lyceum schorst directeur Soner Atasoy

Directeur Soner Atasoy van de omstreden islamitische middelbare school het Cornelius Haga Lyceum is per direct voor onbepaalde tijd geschorst. Dat staat in een besluit van het schoolbestuur dat NRC maandag heeft ingezien. Belangrijkste reden voor de schorsing is de „autoritaire leiderschapsstijl” van Atasoy, zegt bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach, die tot de schorsing besloot.

Volgens Atasoy is de schorsing niet rechtsgeldig omdat Laamimach zélf al een dag eerder werd geschorst in een ander bestuursbesluit. In dat besluit, dat in handen is van NRC, staat dat Laamimach zich niet aan de statuten heeft gehouden en zijn collegabestuurder meermaals heeft gepasseerd.

De schorsingen over en weer zijn het gevolg van een conflict tussen bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach en directeur Atasoy. NRC berichtte vorige week over een interne opstand op het Haga: niet alleen Laamimach wil Atasoy weg hebben, maar ook de ouderraad is opgestapt uit onvrede over de directeur. De medezeggenschapsraad heeft Atasoy in een - later weer ingetrokken - brandbrief opgeroepen een beperktere rol te gaan spelen. Om elkaar weg te krijgen, hadden Laamimach en Atasoy zich beiden voorgenomen de ander te schorsen. Die schorsingen hebben zij nu uitgesproken.

Lopend conflict

Wie aan het langste eind trekt, is vooralsnog onduidelijk. Het Haga kent een bestuur met twee leden: voorzitter Laamimach en secretaris-penningmeester Sadrettin Karadag. Zij controleren het werk van directeur Atasoy. Die staat tegelijkertijd met één been in het bestuur, maar mag niet meestemmen als bestuursbesluiten over hemzelf gaan, zoals nu. Voorzitter Laamimach claimt dat alleen hij bestuursvergaderingen kan agenderen en dat daarom alleen de schorsing die híj uitsprak rechtsgeldig is. Dat medebestuurder Karadag niet voor een schorsing van Atasoy heeft gestemd, zou volgens Laamimach geen verschil moeten maken omdat de stem van de voorzitter bij een gelijke stemuitslag doorslaggevend zou zijn.

Lees ook: Haga Lyceum luisterde de onderwijsinspectie af

Atasoy meent juist dat híj juridisch gezien het gelijk aan zijn kant heeft: de schorsing die hij en Karadag dit weekend uitspraken tegen Laamimach zou het gras voor de voeten van de voorzitter hebben weggemaaid. Voorzitter Laamimach zou zelf al de wacht zijn aangezegd toen hij maandag Atasoy schorste en had dat besluit volgens de directeur dus helemaal niet kunnen nemen. Laamimach en Atasoy claimen nu allebei volgens de statuten van de school in hun recht te staan. Mogelijk zal een van de schorsingen pas effect sorteren als die bekrachtigd wordt door een rechter.

AIVD

Het Haga kwam een jaar geleden in het nieuws omdat de AIVD waarschuwde dat de schoolleiding banden zou hebben met extremisten. Vervolgens publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een uiterst kritisch rapport over de financiën van het Haga en de bestuursstijl van Atasoy. Op basis hiervan gaf onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) aan Atasoy en het bestuur de opdracht op te stappen, maar die zogeheten aanwijzing hield geen stand bij de rechter.

Gedurende alle strubbelingen wist Atasoy leerlingen, ouders, bestuur en medewerkers als één blok achter zich. Het is opvallend dat - nu de storm van de strijd tegen de overheid is gaan liggen - blijkt dat in die onvoorwaardelijke steun verandering is gekomen.