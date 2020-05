BAM legt voor 5,6 miljoen beslag bij gemeente Amsterdam om AEB

Bouwbedrijf BAM en recyclingspecialist Banzo hebben samen voor 5,6 miljoen euro beslag gelegd bij de gemeente Amsterdam. De twee bedrijven hebben dit gedaan omdat Afval Energie Bedrijf (AEB), de moeizaam functionerende afvalverbrander van de stad, weigert het volledige bedrag van een al geleverde recyclinginstallatie te betalen. Dat blijkt uit een vorige week gepubliceerd vonnis van de rechtbank van Amsterdam.

De nascheidingsinstallatie in kwestie wordt gebruikt voor het scheiden en verwerken van huishoudelijk afval. Vanaf volgend jaar is de gemeente volledig afhankelijk van de installatie, omdat de stad dan stopt met het gescheiden inzamelen van plastic.

In 2017 nam de afvalverwerker de nascheidingsinstallatie in gebruik om te kunnen verduurzamen. Banzo uit Hoogeveen leverde de machine, die zo’n 35 miljoen euro kostte, en BAM nam de bouw van de infrastructuur voor zijn rekening. De installatie zou jaarlijks 300.000 ton afval moeten scheiden, maar werkt volgens AEB niet goed. De afvalverwerker weigerde daarom het laatste deel van de betaling voor de machine te voldoen.

BAM en Benzo spanden vorig jaar een arbitragezaak aan, die zij wonnen. AEB ging in hoger beroep, waarop BAM en Banzo de vorige week gepubliceerde beslaglegging deden. Volgens de rechtbank is de beslaglegging bij de gemeente rechtmatig; de aandelen van AEB zijn volledig in handen van de gemeente Amsterdam.

Kredieten

Tegenover de rechtbank zegt AEB de betaling alsnog te zullen voldoen, maar gezien de financiële staat van de afvalverwerker hoeven BAM en Banzo daar van de rechtbank geen genoegen mee te nemen. De afvalverwerker functioneert al lange tijd gebrekkig. De gemeente stelde vorig jaar 80 miljoen euro aan kredieten beschikbaar om een faillissement te voorkomen. Begin dit jaar besloot de gemeente Amsterdam om het bedrijf in de verkoop te doen.

Uit het vonnis blijkt dat Banzo vorig jaar augustus gestopt is met het onderhoud aan de installatie.