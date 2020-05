Vierhonderd migranten aan land gegaan in Sicilië

Zo’n vierhonderd migranten zijn zondag aan land gegaan in Sicilië, meldt het Italiaanse persbureau ANSA op basis van de politie. De migranten zouden enkele meters voor de kust van een boot zijn gegaan waarna het niet-geïdentificeerde voertuig weer omkeerde. De Italiaanse politie is momenteel op zoek naar de boot.

Eenmaal aan land splitsten de migranten, van wie onduidelijk is waar ze vandaan komen, zich op in kleine groepjes. Een dertigtal werd meteen tegengehouden, meldt de Italiaanse krant La Repubblica, anderen werden later op verschillende plekken op het eiland gezien. Sommigen zochten de schaduw op onder bomen, anderen vroegen voorbijrijdende automobilisten om water of vervoer.

Het is voor het eerst in jaren dat een dermate groot schip met migranten aankomt in Sicilië. Wel komt het vaker voor dat kleine bootjes met vluchtelingen Italiaanse eilanden proberen te bereiken. Zo kwam eerder op zondag een tien meter lange boot met 52 mensen aan boord aan op het eilandje Linosa. Deze migranten waren afkomstig uit de sub-Sahara en worden naar een vluchtelingenkamp gebracht.

Uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat dit jaar tot dusver 4.445 migranten zijn aangekomen in Italië. Hierbij zijn de mensen die het land dit weekend bereikten nog niet meegeteld. In dezelfde periode vorig jaar was dat aantal 1.361. De cijfers passen in het beeld dat ook andere Zuid-Europese landen zien: het aantal vluchtelingen dat (meestal vanuit Libië) de oversteek naar Europa durft te maken, neemt ondanks de coronacrisis toe.

