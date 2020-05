Onrust in Hongkong wegens plan China om het zijn wil op te leggen

Voor het eerst sinds de uitbraak van Covid-19 in Hongkong is er weer op grote schaal gedemonstreerd. Enige duizenden mensen gingen zondag de straat op om te protesteren tegen nieuwe veiligheidswetten die China aan Hongkong wil opleggen. Dat gebeurde in weerwil van een verbod op samenscholing in verband met het coronavirus. Het was de grootste betoging sinds de uitbraak van Covid-19.

Beijing maakte vrijdag bekend dat het Nationale Volkscongres, en niet de regering van Hongkong zelf, nieuwe veiligheidswetten voor Hongkong zal opstellen. Daarmee wordt het streven naar afscheiding, subversie, terrorisme en buitenlandse inmenging strafbaar. De wetten worden niet voorgelegd aan het parlement in Hongkong, maar waarschijnlijk direct toegevoegd aan de grondwet.

Betogers spreken van „kwaardaardige wetten.” Joshua Wong, een van de meest prominente actievoerders die zondag ook de straat op ging, noemde de wet op Twitter „draconisch”. De massaal aanwezige politie zette traangas en waterkanonnen in. Zeker 120 mensen werden gearresteerd.

De Hongkongse verontwaardiging betreft zowel de wetten zelf als de ongekend rechtstreekse inmenging van Beijing in het bestuur van Hongkong. Ook is de angst groot dat organen van het Chinese veiligheidsapparaat zich in Hongkong zullen vestigen, en dat ze zich dan ook direct gaan bemoeien met de handhaving.

IJzeren vuist

„Beijing gaat vanaf nu over ons regeren met ijzeren vuist”, stelt de 81-jarige democraat en ex-politicus Martin Lee tegen NRC. „Maar ze geven zo ook openlijk toe dat ze hebben gefaald. Het lukt ze niet om Hongkong te besturen zoals ze aan het Verenigd Koninkrijk en de wereld hebben beloofd”, aldus Lee. „De Britse regering, maar ook de regering in Nederland, heeft nu de morele verplichting om China aan te spreken op het breken van hun beloftes aan het Verenigd Koninkrijk en aan de internationale gemeenschap."

Beijing neemt een gevaarlijke gok met het besluit om de wetten aan Hongkong op te dringen. Het verzet wordt zo juist weer nieuw leven ingeblazen. Ook kan de toch al slechte verhouding met Washington in nog woeliger vaarwater terechtkomen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei vrijdag dat hij Beijing sterk aanraadde om het „desastreuze” plan voor de nieuwe veiligheidswetten te heroverwegen en om „Hongkongs hoge mate van autonomie, de democratische instituties en burgerlijke vrijheden te respecteren”, want die noemt hij „essentieel om de speciale status onder de Amerikaanse wet te behouden.”

Hongkong geniet nu nog een aparte status in de relatie met de VS. Maar de VS kunnen die status herroepen, waardoor bijvoorbeeld de export naar de VS net zo zwaar belast wordt als die uit China. Ook komt zo Hongkongs speciale positie als vrije, betrouwbare en neutrale schakel tussen China en de buitenwereld in gevaar.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi waarschuwde zondag dat Hongkong een interne Chinese aangelegenheid is en dat: „geen enkele bemoeienis van buitenaf zal worden getolereerd.”

Noodzakelijk

Het Volksdagblad, spreekbuis van de Communistische Partij van China, noemt de nieuwe wetten een noodzakelijk antivirusprogramma om Hongkong te reinigen van desastreuze acties die de nationale veiligheid van China als geheel bedreigen.

Zo’n tweehonderd politici uit verschillende landen kwamen eerder met een verklaring dat zij het Chinese besluit zien als een „alomvattende aanval op de autonomie van de stad, op de rechtsstaat en op fundamentele vrijheden.”

Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada kwamen met een korte gemeenschappelijke verklaring waarin ze hun „diepe bezorgdheid” uitspraken, maar waarin geen enkele melding werd gemaakt van mogelijke gevolgen.