Kim Jong-un zinspeelt op uitbreiding Noord-Koreaans kernwapenarsenaal

Noord-Korea heeft gehint op uitbreiding van zijn kernwapenarsenaal. Dictator Kim Jong-un sprak tijdens een bijeenkomst met hoge militairen over het „verhogen van de nucleaire afschrikking”, meldt staatspersbureau KCNA zondag. Begin dit jaar liet Kim al weten dat zijn land aan nieuw wapentuig werkt.

Wat het ‘uitbreiden van de afschrikking’ precies inhoudt, blijft in het persbericht van KCNA onduidelijk. De spreekbuis van het regime in Pyongyang heeft het verder wel over het „opschalen van het vermogen om buitenlandse mogendheden die een bedreiging vormen op militaire wijze af te schrikken”, en over het „in toom houden van grote en kleine militaire dreigingen”. Ook zou er zijn besloten de vuurkracht van de Noord-Koreaanse artillerie „aanzienlijk uit te breiden”.

Lees ook: Bestuurt Kim Jong-un het land nog wel na operatie?

Wanneer Kim en de militairen precies hebben vergaderd, zegt KCNA niet. Duidelijk is wel dat de vergadering het eerste openbare optredens was van Kim in weken. Drie weken geleden was hij aanwezig bij de opening van een kunstmestfabriek, daarna werd hij niet meer gezien. Voorafgaand aan zijn verschijning bij de fabriek was Kim ook al wekenlang van de radar. Dat leidde destijds tot geruchten over de gezondheidstoestand van de leider, die een operatie zou hebben ondergaan en mogelijk zelfs zou zijn overleden.

‘Strategisch wapen’

In januari kondigde Kim aan dat zijn land weer nieuwe kernbommen en langeafstandsraketten gaat bouwen. Hij beloofde een nieuw „strategisch wapen” te presenteren - een term die doorgaans bedoeld is voor krachtige nucleaire wapens. De aankondiging volgde op het vastlopen van de gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Kim wil dat de VS de sancties op Noord-Korea verlichten, terwijl Washington eist dat Pyongyang zijn kernwapens opgeeft. In 2018 leken Kim en de Amerikaanse president Trump nader tot elkaar te zijn gekomen bij een ontmoeting in Singapore, maar een paar maanden later mislukte een tweede top in Vietnam. Sindsdien laat Noord-Korea zich weer agressiever uit over zijn kernwapenprogramma. Het land hervatte in mei 2019 ook zijn raketproeven, die sinds eind 2017 stil lagen.