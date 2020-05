Jarvis Cocker redt fans van eenzaamheid en stilzitten

Pop Domestic Disco. Terugluisteren op Instagram. Het nieuwe album Beyond the Pale van JARV IS… verschijnt 17/7.

Net als zoveel andere muzikanten had Jarvis Cocker in de afgelopen weken eigenlijk op het podium moeten staan. Het album van zijn nieuwe band JARV IS… stond op uitkomen en daar hoorde een tour bij, die hem onder meer op 12 juni naar het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek had moeten brengen. Corona gooide roet in het eten. Jarvis besloot al snel dat niets doen geen optie was. Acht weken geleden begon hij zijn Domestic Disco op Instagram: een liveprogramma vanuit zijn huiskamer in Sheffield waarin hij muziek draaide om zijn fans in beweging te houden.

Aanvankelijk was het een wat knullige bedoening, met een cameraatje dat met tape tegen de muur was geplakt en dat regelmatig naar beneden donderde. Licht kwam van een plastic ananas of uit de laserpen die zijn vriendin Kim in het rond liet schijnen. In het halfduister galmde Cocker zijn aankondigingen in de microfoon, soms dwars door de muziek heen. Reacties die op het instagramscherm voorbij flitsten voorzag hij van commentaar. De berichten kwamen uit Mexico, Japan, IJsland en vooral uit Cockers eigen Engeland, waar hij in 1995 een popster werd met de hit ‘Common People’ (1995) van zijn toenmalige groep Pulp.

Een baken van creativiteit voor een gretig publiek dat uitjes naar discotheek of concertzaal moest missen

Cockers huiskamerdisco werd spoedig een baken van creativiteit voor een gretig publiek dat van zaterdagse uitjes naar discotheek of concertzaal verstoken was. In zijn BBC-programma Sunday Service (20101-2017) had Jarvis al met een eigenzinnige muziekkeuze laten horen dat hij als radiomaker een waardige opvolger was van de even veelzijdige als esoterische John Peel. In Domestic Disco verschoof hij het zwaartepunt naar dansbare muziek, van obscure sixtiesrock tot zwaar zoemende dubreggae en van aanstekelijke disco tot de housemuziek die hij bij Pulp had bezongen in het sarcastische tijdsbeeld ‘Sorted for E’s and Whizz’.

Plotseling eind

Afgelopen zaterdag begon Jarvis Cocker zijn internationaal gevierde programma met de onthutsende mededeling dat dit de laatste zou worden. Meteen vlogen de protesten over het scherm, van „je hebt ons van de eenzaamheid gered” tot „kan er volgende week niet nog één toegift komen?” Muziek van Them (ruige rock), Warren G & Nate Dogg (hiphop), Can (Krautrock) en Frankie Knuckles (vroege house) maakte er weer een briljant veelzijdige editie van. Dwars door een ‘extended mix’ van Chic’s ‘Good Time’ mixte Cocker een speech van David Lynch over transcendentale meditatie. Met Chicago’s zoete ‘If You Leave Me Now’ was het over.

Het plotselinge eind van de nooit voor de eeuwigheid bedoelde Domestic Disco valt samen met de versoepeling van de coronamaatregelen. Binnenkort kan iedereen weer voorzichtig naar buiten om te dansen.