Dales per direct weg als voorzitter 50Plus

Geert Dales, partijvoorzitter van 50Plus, legt met onmiddellijke ingang al zijn functies neer bij de ouderenpartij. Hij blijft wel lid van de partij en ook kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Hoewel hij vorige maand al zijn vertrek aankondigde, samen met het voltallige hoofdbestuur, komt dit nu toch eerder dan verwacht. Dales zou eigenlijk aanblijven tot er een nieuwe partijvoorzitter en een nieuw bestuur gekozen was. Dat zou nog enkele maanden duren.

Er hebben zich acht mensen kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van 50Plus. Onder hen de 80-jarige Jan Nagel, oprichter van 50Plus. Hij stelde zich kandidaat nadat Dales hem herhaaldelijk publiekelijk had aangespoord. Nagel zag op tegen het maandenlange campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, maar stelde zich uiteindelijk „in het belang van de partij” toch kandidaat.

Dales schrijft zondag in een brief aan de leden van 50Plus dat geen nieuwe kandidaat-bestuursleden zich meer kunnen aanmelden. De voorbereidingen voor de digitale bestuursverkiezing zijn inmiddels afgerond. Hij schrijft: „Ik kan met een gerust hart gehoor geven aan de oproep van allerlei al dan niet ‘prominente’ partijleden om te vertrekken.”

Boek over bestuurperiode

Zaterdag heeft Dales over zijn vertrek overlegd met partijprominenten zoals Martin van Rooijen en Corrie van Brenk, fractievoorzitters in respectievelijk de Eerste en Tweede Kamer. Hij had een slepend conflict met de fracties en ook met een aantal afdelingsbestuurders. Volgens Dales was het een goed gesprek, dat de weg opende voor een genormaliseerd contact in de toekomst. „We waren het er over eens dat Nederland te klein is om blijvend in onmin te verkeren”, aldus Dales.

Hij gaat de komende tijd een boek schrijven over zijn bestuursperiode bij 50Plus. Dat zal bij uitgeverij Prometheus verschijnen onder de titel: Tien zetels. Hoe corona 50Plus de das om deed.

Dales laat in zijn brief in het midden wat er binnen de partij de afgelopen maanden is misgegaan: „Wie welke verantwoordelijkheid heeft voor deze neergang, zal de geschiedenis leren.”

Twee weken nadat Dales zijn vertrek als partijvoorzitter had aangekondigd, stapte ook de beoogd lijsttrekker, Henk Krol, op. Hij is inmiddels boegbeeld van de nieuwe Partij voor de Toekomst, die hij heeft opgericht met Femke Merel van Kooten, voormalig Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren.