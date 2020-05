VS weren buitenlandse reizigers vanuit Brazilië

De Verenigde Staten laten geen buitenlanders meer toe die de afgelopen twee weken in Brazilië zijn geweest, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Brazilië telt na de VS de meeste coronabesmettingen en door de nieuwe beperkingen moeten volgens woordvoerder Kayleigh McEnany extra besmettingen in de Verenigde Staten voorkomen worden. De handelsstromen tussen beide landen blijven ongemoeid.

De VS hebben al maandenlang de grenzen gesloten voor reizigers uit China en de Europese Unie en president Donald Trump had eerder deze week al gezegd een inreisverbod vanuit Brazilië te overwegen. Amerikanen die in Brazilië zijn geweest mogen nog wel terug naar huis en de maatregelen gelden ook niet voor mensen die een permanente verblijfsvergunning hebben, familieleden van Amerikaanse staatsburgers en vliegtuigbemanningen.

In de Verenigde Staten zijn ruim 1,6 miljoen vastgestelde coronabesmettingen en in Brazilië bijna 350.000. De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro wuift de ernst van het virus nog altijd weg en liet zich zondag weer zien bij een demonstratie tegen lockdownmaatregelen die gouverneurs van verschillen staten hebben ingesteld. Daarbij schudde hij verschillende demonstranten de hand en droeg hij in tegenstelling tot zijn bodyguards de meeste tijd geen mondkapje.

