AP legde 3 miljoen aan AVG-boetes op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft sinds het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor ruim 3 miljoen euro aan boetes opgelegd aan vijf bedrijven en organisaties die de databeschermingswet overtraden. Dat laat een woordvoerder weten. Tot nu toe was een boetebedrag van ruim 2,3 miljoen euro in vier zaken bekend. Het verschil wordt veroorzaakt doordat een boete van de rechter buiten de publiciteit moest blijven.

„Nu ons wordt gevraagd hoeveel boetes er zijn opgelegd, vinden wij dat we ook die vijfde zaak moeten noemen”, zegt de woordvoerder. Organisaties vragen de rechter soms om geheimhouding van een boete. Bijvoorbeeld als ze menen dat het bekend worden daarvan hun bedrijfsvoering te veel schade berokkent.

Tot nu toe was bekend dat de AP taxibedrijf Uber in 2018 een boete van 600.000 euro oplegde. Het bedrijf had een datalek verzwegen, waarbij namen, e-mailadressen en telefoonnummers van 57 miljoen gebruikers in handen van hackers kwamen. Toen de hack in oktober 2016 plaatsvond was de voorganger van de AVG nog van kracht. Het boetebedrag werd bepaald op basis van deze wet, maar volgens de AP werd de boete deels ook opgelegd onder de AVG.

Het Haga-ziekenhuis in Den Haag kreeg vorig jaar een boete van 460.000 euro wegens de slechte beveiliging van patiëntgegevens. Tientallen ziekenhuismedewerkers hadden het digitale dossier van realityster Barbie ingekeken.

Tennisbond KNLTB werd afgelopen maart aangeslagen voor 525.000 euro. Contactgegevens van leden bleken voor marketingdoeleinden te worden verkocht aan een online tenniswinkel en een loterij. Onlangs beboette de AP een bedrijf met 725.000 euro vanwege het afnemen van vingerafdrukken van werknemers om hun werktijden te registreren. In deze zaak bepaalde de rechter dat de naam van het bedrijf onbekend moest blijven, maar maakte de AP de boete en de reden daarvoor wel bekend.

De AP krijgt van privacyvoorvechters soms het verwijt de AVG onvoldoende te handhaven. Volgens de woordvoerder lopen er nog meer boetezaken, maar kunnen die door hoger beroep van de beboete organisaties nog niet bekend worden gemaakt.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt tegen NRC redelijk tevreden te zijn over het effect van de nieuwe wet en de handhaving daarvan, maar ook dat hij nog altijd mensen tekort komt. De AP groeide sinds 2016 van 70 naar bijna 190 voltijdsbanen.

Twee jaar AVG pagina E4-5