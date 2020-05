Belgen, Nederlanders aangehouden in onderzoek naar internationale drugssmokkel

De Nederlandse en Belgische politie hebben dinsdag negen verdachten aangehouden in een onderzoek naar internationale drugssmokkel. Het gaat om zes Belgen en drie Nederlanders die lid zouden zijn van hetzelfde netwerk, meldt de Belgische federale politie zaterdag. De bende wordt ervan verdacht grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België geïmporteerd te hebben.

Op de dag van de aanhoudingen werden ook negen huiszoekingen gedaan in België. De politie vond onder meer juwelen, 2 miljoen euro aan cash geld, veertig auto’s en negentig motoren. De Nederlandse verdachten zijn een 31-jarige man uit Oudekerk aan den IJssel, een man van 30 uit Etten-Leur en een 62-jarige man uit Rotterdam. Ook bij deze verdachten werden huiszoekingen gedaan. Hier werd beslag gelegd op de woning en de bankrekening van de verdachte uit Oudekerk aan den IJssel, een Mercedes en gegevensdragers.

Het onderzoek werd geleid door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. De Belgische politie werd bijgestaan door Nederlandse politie en justitie, omdat een aantal verdachten in Nederland verbleef. De Nederlandse verdachten zitten momenteel in hechtenis. Komende week bepaalt de Rechtbank Amsterdam of zij aan België uitgeleverd worden.

