Taliban en Afghaanse regering beloven tijdelijk staakt-het-vuren vanwege Suikerfeest

In ieder geval de komende drie dagen zullen de Taliban geen aanvallen uitvoeren in Afghanistan. De organisatie heeft zaterdagavond een staakt-het-vuren afgekondigd vanwege Eid el-Fitr, het Suikerfeest ter afsluiting van de ramadan. Inmiddels is president Ashraf Ghani op het aanbod ingegaan.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid richtte zich zaterdag op sociale media direct tot strijders: „Voer nergens een offensieve actie uit tegen onze vijanden”. De organisatie treft „speciale voorzorgsmaatregelen, zodat onze landgenoten Eid in vrede kunnen vieren”. Daarmee is niet gezegd dat de extremistische groepering zich de komende dagen geweldloos opstelt, want de organisatie zegt wel paraat te zullen staan om een eventuele aanval te weren.

De wapenstilstand geldt voor drie dagen, rondom de vieringen van het Suikerfeest. Namens de nieuw gevormde Afghaanse regering stelt president Ghani dat ook overheidstroepen drie dagen lang geen offensief of campagne zullen beginnen.

Mogelijk een korte stop

Vorige maand nog weigerden de Taliban in te gaan op een verzoek door de regering voor een staakt-het-vuren tijdens de vastenmaand. Juist in deze afgelopen periode is het geweld tussen de partijen in Afghanistan flink toegenomen. Het nationale leger heeft de strijd tegen de Taliban weer hervat, onder meer na een serie bloedige aanslagen in de hoofdstad Kabul. Bij één van die acties richtten Talibanstrijders een bloedbad aan in een kraamkliniek.

De Taliban en de Verenigde Staten sloten in februari een akkoord over terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en het bestrijden van terrorisme in het land. Dat akkoord moet de opmaat vormen tot vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Die gesprekken bleven uit, onder meer omdat de partijen het niet eens werden over een gevangenenruil. Doordat vorige zondag een nieuwe regering werd opgesteld, met Ghani als president, is in ieder geval weer duidelijk met welke nationale autoriteit de Taliban om de tafel moet.

De tweet van president Ghani: