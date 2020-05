‘Taalscholen frauderen met inburgeringscursussen’

Taalscholen declareren op grote schaal inburgeringscursussen van statushouders die nooit hebben plaatsgevonden. Dat concludeert de Volkskrant zaterdag na onderzoek. In ruil voor geld of cadeaus ondertekenen statushouders facturen voor taallessen die nooit gegeven zijn.

Vorig jaar meldde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) dat het aantal fraudemeldingen bij taalscholen was gestegen. Van mei 2017 tot maart 2019 kwamen er 390 klachten binnen bij de inspectiedienst. Bij 108 meldingen ging om het verstrekken van cadeaus bij een taalcursus en bij 96 meldingen was een taalles gedeclareerd die nooit had plaatsgevonden.

Aan de fraude zouden miljoenen euro’s verdiend worden. Bij één taalschool vond de Volkskrant schriftelijk bewijs voor honderden fictieve facturen die zijn ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de praktijk is de fraude groter dan het aantal meldingen, stelt de krant.

De inburgeringscursussen zijn fraudegevoelig omdat iedere statushouder maximaal 10.000 euro vergoed krijgt van DUO om Nederlandse les te volgen. In ruil voor de persoonlijke gegevens of een handtekening van de cursist kunnen taalscholen een factuur sturen naar DUO. Sinds 2013 zijn statushouders verantwoordelijk voor hun eigen inburgeringstraject, daarom kunnen ze zelf een taalschool uitkiezen.

