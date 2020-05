‘Surinaamse stembiljetten met een foutje worden minder snel afgekeurd’

Om het aantal ongeldige stemmen terug te brengen, zullen de stemmentellers bij de verkiezingen in Suriname maandag minder streng zijn. Dat heeft Putridewi Amatsoemarto van het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag gezegd tegen StarNieuws. Stemmen werden afgekeurd als het vlakje niet helemaal rood was gemaakt of als er buiten het vakje was gekleurd. Maar zo lang de intentie helder is en er verder geen rare dingen met het biljet gebeurd zijn, moet een stem straks gewoon goedgekeurd worden, vindt de regering.

Met het besluit geeft de Surinaamse regering gevolg aan een aanbeveling van de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI), zegt Amatsoemarto tegen StarNieuws. De SWI heeft de laatste drie verkiezingen bekeken en stelde vast dat het aantal ongeldig verklaarde stemmen daalt, maar er nog altijd ruim tienduizend stemmen (2,4 procent) verloren zijn gegaan. Dat aantal wil de Surinaamse regering omlaag. Ter vergelijking: in Nederland bedroeg het aantal ongeldige stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 0,3 procent.

Surinaamse kiezers die een ongeldige stem uitbrachten, bleken in het onderzoek vaak te veel vakjes of juist geen enkel vakje ingekleurd te hebben. Ook komt het voor dat het stembiljet gevlekt is door de inkt die kiezers op hun vinger krijgen om dubbel stemmen onmogelijk te maken. Anderen kleuren één vakje in, bedenken zich en proberen hun stem aan te passen door het potlood weg te wrijven. Dat soort stemmen kan niet geteld worden; die kiezers moeten een nieuw formulier vragen. Maar een onzorgvuldig ingekleurd vlakje, of een stem met een vinkje of een kruisje zal voortaan wel gewoon goedgekeurd worden.

De verkiezingen vinden komende maandag plaats. Vanwege het coronavirus hoeven kiezers hun vinger niet in een pot inkt te dopen, maar wordt de blauwe kleurstof met een wattenstaafje voor eenmalig gebruik aangebracht. Volgens een peiling van Idos zal de Nationale Democratische Partij van Desi Bouterse zijn absolute meerderheid in De Nationale Assemblée verliezen. Er wordt maandag ook gestemd voor de ressortraad. De campagne moest vanwege het coronavirus in aangepaste vorm doorgaan.