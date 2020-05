Zelfs in coronatijd is de Noordermarkt in Amsterdam een oase van delicatessen. Voor mij in de rij bij de groentekraam staan twee hippe meisjes, de een met een duurzaam yogamatje op haar rug, de ander met een gerecyclede stoffen tas vol met biologische aankopen. Ondanks de anderhalve meter kan ik hun gesprek goed volgen. Het gaat over gezond eten: „Ja, ik heb ook een tijdje niet meer gegeten na acht uur ’s avonds. Eerlijk gezegd vond ik het wel lekker om met honger naar bed te gaan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 mei 2020