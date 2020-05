New York Times vult voorpagina met namen van coronadoden

Premier League meldt nog twee gevallen van Covid-19

Bij de Engelse Premier League zijn twee nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, na een tweede ronde van tests. Daarmee zijn in totaal acht gevallen geconstateerd binnen de Engelse voetbalcompetitie sinds spelers afgelopen dinsdag beperkte groepstrainingen hebben hervat, meldt Reuters.

De nieuwe gevallen zijn geconstateerd bij twee clubs, nadat in totaal 996 spelers en medewerkers van twintig ploegen zijn uitgevoerd, liet de Premier League zaterdag weten. De betrokken personen moeten een week in thuisisolatie. Of het om spelers of stafleden gaat, is niet bekendgemaakt. Eerder bleek dat Watford-speler Adrian Mariappa was besmet, evenals twee medewerkers van die club. Ook assistent-trainer Ian Woan van Burnley testte positief.

Sinds maart zijn geen wedstrijden gespeeld in de Premier League. De Britse regering heeft groen licht gegeven voor de hervatting van topsport, waaronder voetbal, vanaf 1 juni. De hoogste Engelse profdivisie hoopt in juni weer wedstrijden te gaan spelen, maar een datum is nog niet vastgesteld.