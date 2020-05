Bolsonaro fulmineert in video tegen weerbarstige veiligheidsdiensten

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag een video van een kabinetsvergadering vrijgegeven waarin te zien is hoe president Jair Bolsonaro fulmineert over de informatie die hij krijgt uit inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De president zei onder meer dat hij niet zou schromen om ministers uit zijn kabinet te ontslaan als dat nodig is om zijn familie te beschermen, melden internationale persbureaus Reuters en AP.

De beelden zijn onderdeel van een onderzoek naar ongeëigend ingrijpen in politiezaken door de Braziliaanse president. Voormalig minister van Justitie en vooraanstaand corruptiebestrijder Sérgio Moro beschuldigt de president ervan dat die geprobeerd heeft mensen op belangrijke politieposten te vervangen, terwijl dat niet aan hem is.

„Ik heb al geprobeerd om onze veiligheidsdiensten in Rio de Janeiro via de officiële weg te wijzigen en dat kon ik niet. Dat is klaar nu. Ik ga niet afwachten tot ze mijn hele of een van mijn vrienden erbij naaien”, zo zegt de president in de video die op 22 april werd opgenomen. „Als je [een functionaris] niet kan vervangen, vervang je zijn baas. Kan je zijn baas niet vervangen? Vervang de minister. Einde verhaal. We klooien niet maar wat aan.”

Bolsonaro: geen bewijs

Volgens Bolsonaro bewijst de video niet dat hij zich in politiezaken gemengd heeft. In een radio-interview zegt hij dat hij niet refereerde aan hooggeplaatste politiefunctionarissen maar zijn eigen beveiligingsteam. Moro, die terugtrad omdat Bolsonaro de directecteur-generaal van de federale politie zonder overleg had ontslagen, ziet dat anders, schreef hij op Twitter. „De waarheid is uitgesproken, op video, in berichten en in getuigenverklaringen vastgelegd en aangetoond met feiten.”

Door het onderzoek naar Bolsonaro staat zijn populariteit onder druk. Moro geldt als een vooraanstaand en geliefd corruptiebestrijder. Bovendien kampt de president tegelijkertijd met groeiende kritiek op de manier waarop hij omgaat met het aantal Covid-19 gevallen in zijn land. De Braziliaanse president bagatelliseert het gevaar van het virus, terwijl het aantal besmettingen en sterfgevallen sterk oploopt. Ook dat thema komt in de video aan bod. „Als we dan toch een keer ten onder gaan, laten we dat dan strijdbaar doen en met een goede reden. Niet vanwege een of ander stompzinnig antivirusonderzoek, in godsnaam.”

