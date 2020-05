Zoons Khashoggi vergeven de moordenaars van hun vader

„Wij, de zoons van martelaar Khashoggi, vergeven degenen die onze vader hebben vermoord”, schreef Salah Khashoggi in de nacht van donderdag op vrijdag op Twitter. Wat de juridische gevolgen hiervan zijn voor de vijf Saoediërs die ter dood zijn veroordeeld voor de moord op de 59-jarige journalist Jamal Khashoggi is onbekend.

„In deze heilige nacht van de heilige maand”, schrijft Salah verwijzend naar Ramadan, vertaald door persbureau Reuters. „We herinneren ons de woorden van de almachtige god: als een persoon vergeeft en zich verzoent, zal hij worden beloond door Allah.”

In oktober van 2019 werd Jamal Khashoggi om het leven gebracht tijdens een regulier bezoek aan een consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije. Zijn lichaam is nooit teruggevonden en waarschijnlijk aan stukken gezaagd en naar buiten gesmokkeld. Na onderzoek concludeerde de Verenigde Naties dat de Saoedische Kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed (MbS) opdracht had gegeven voor de moord.

Khashoggi werkte voor de Amerikaanse krant The Washington Post en was kritisch op de Saoedische regering. Zijn oude werkgever publiceerde in het voorjaar van vorig jaar dat Khashoggi’s kinderen, waaronder Salah, een maandelijkse toelage en huizen ter waarde van miljoenen euro’s zouden hebben gekregen van de Saoedische staat. Dit zou volgens de Post zijn geweest om hen stil te houden. De familie zei toen dat dit standaard was en onderdeel van de genoegdoening in de strafzaak tegen te daders. Zij hebben zich nooit kritisch geuit over de autoriteiten.

De autoriteiten in Riad hebben altijd ontkend opdracht te hebben gegeven voor de moord. Wel zei MbS vorig jaar „volledige verantwoordelijkheid” te nemen voor de moord, die hij „een vergissing” noemde, omdat deze werd uitgevoerd door mensen die voor de overheid werkten. In totaal zijn elf mensen vervolgd voor betrokkenheid bij de moord. Hiervan kregen afgelopen december vijf mensen de doodstraf opgelegd na een ondoorzichtig proces. Drie anderen kregen samen in totaal 24 jaar cel opgelegd.