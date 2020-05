Tussenbewoners

De Italiaanse Pietro Frigato (32) is kunstenaar en muzikant. “In Italië was er weinig carrièreperspectief voor mij, dus ik besloot net als mijn zus in Nederland te gaan wonen. Ik woonde eerst in Amsterdam, maar bezocht de maandelijkse filmavond in een ander pand van Stad in de Maak. Zo hoorde ik over dit pension, een plek waar ik me creatief kan uitleven en veel mensen leer kennen.” Foto Frank Hanswijk