Stoffelijk overschot gevonden van hoofdverdachte genocide Rwanda

In een graf in Congo-Brazzaville is het stoffelijk overschot gevonden van een van hoofdverdachten van de genocide in Rwanda, die ruim twintig jaar geleden plaatsvond. Het gaat om lichaamsresten van Augustin Bizimana, voormalig minister van Defensie van het land. Dat heeft VN-hoofdaanklager Serge Brammertz vrijdag in een verklaring bekendgemaakt.

Bizimana is vermoedelijk al in 2000 overleden. Zijn stoffelijk overschot werd aangetroffen in een graf in de stad Pointe-Noire en werd geïdentificeerd middels dna-onderzoek. Het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen van de VN heeft bevestigd dat het om Bizimana gaat. Bizimana wordt ervan beschuldigd als hoogste bevelhebber een belangrijke rol te hebben gespeeld in de genocide in Rwanda, die in 1994 het leven kostte aan 800.000 Rwandese Tutsi’s en gematigde Hutu’s.

In 1998 werd hij door het speciale Rwanda-tribunaal van de VN officieel beschuldigd van genocide, moord, verkrachting en mishandeling. Bizimana wordt bovendien verantwoordelijk gehouden voor de moord op premier Agathe Uwilingiyimana en tien Belgische militairen. In totaal kwam het tribunaal met dertien aanklachten tegen de oud-minister, maar Bizimana wist berechting te ontlopen.

Bizimana was een van de drie kopstukken die verantwoordelijk wordt gehouden voor de volkerenmoord in het land. Vorige week werd in Parijs de Rwandese zakenman Félicien Kabuga, een andere hoofdverdachte, gearresteerd. Kabuga staat bekend als de financier van de genocide. Er wordt nog gezocht naar een derde kopstuk, majoor Protais Mpiranya.