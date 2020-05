‘Seksbuddy is een keurige, accurate beschrijving’

Zo’n 2,8 miljoen alleenstaanden zijn er in Nederland. Maar ze stonden nauwelijks op de radar van het RIVM. Tot een opiniestuk van Linda Duits in Het Parool: ‘Seks is een mensenrecht.’ „Linda heeft de behoeften van singles voelbaar gemaakt”, zegt een woordvoerder van Soa Aids Nederland, dat vaak samenwerkt met Duits, en met het RIVM om de virtuele tafel zat om te pleiten voor aandacht voor mensen zonder vaste partner.

Duits (43), schrijver en onderzoeker mediastudies bij de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in gender en seksualiteit, schreef een betoog tegen het voorschrift van de Nederlandse overheid dat je, vanwege de anderhalvemeterregel, alleen seks mocht hebben met een vaste partner. Waarmee je, zoals een woordvoerder van het RIVM in RTL Nieuws had laten weten, ook nog een huishouden moest delen; mensen met een latrelatie hoorden er dus niet bij.

„Huidhonger is veel meer dan een geinig woord om het leed van singles te beschrijven”, stelde Duits in het artikel, dat op 6 mei werd gepubliceerd. „Aanraking is levensnoodzakelijk. Als we knuffelen, komt oxytocine vrij, een hormoon dat de stofwisseling, spijsvertering en het immuunsysteem stimuleert. Mensen intimiteit ontzeggen is dus ongezond.” Bovendien werden singles en latters door de regel gediscrimineerd, vond ze.

Vorige week donderdag werd op de site van het RIVM aangekondigd dat ook voor mensen die niet met hun partner samenwonen toegestaan was met één persoon lichamelijk contact te hebben, „bijvoorbeeld een knuffelmaatje of seksbuddy, mits u klachtenvrij bent.” Een dag later waren de termen, die voor veel hilariteit zorgden, alweer van de site verwijderd. Omdat het, aldus het RIVM, leek alsof singles werden aangezet actief op zoek te gaan seksbuddy. Nu staat er: „Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet. Houdt u aan de regels rondom het nieuwe coronavirus.”

Duits vindt het „idioot” en „onbegrijpelijk” dat ‘knuffelmaatje’ en ‘seksbuddy’ van de site zijn gehaald. „Het zijn heel keurige, accurate, beschrijvende termen. Het advies is nu veel vager, en laat veel meer ruimte over om dingen te doen waar het RIVM op tegen is.”

Gevaar voor eigen leven

In het begin van de coronacrisis had Duits nog een heel ander standpunt. In haar column in het Amsterdamse universiteitsblad Folia schreef ze op 11 april: „Deze huidhonger is alleen met gevaar voor eigen leven en dat van anderen te stillen, en dus doe ik het niet. Helaas denkt niet iedereen daar hetzelfde over. Een vriend van mijn coronabuddy vertelt doodleuk dat hij een tinderdate heeft, nota bene met iemand uit brandhaard Brabant. We proberen hem tot op het bot te shamen, maar hij vindt dat het wel kan. Niet iedereen houdt zich de hele tijd aan de regels, nietwaar.”

Ook SOA Aids Nederland leek aanvankelijk de strenge adviezen van het kabinet te volgen: het verspreidde de slogan #nuffniet. Duits nam ook een #nuffniet filmpje op.

Maar op 21 april, na de persconferentie waarop premier Rutte de eerste versoepelingsmaatregelen aankondigde, twitterde Duits: „Nee Mark, ik wil niet naar opa en oma, ik wil tongen!!!’

Waardoor kwam de omslag?

De nadruk van de #nuffniet-campagne lag heel erg op ‘ff’. Mensen begonnen zich af te vragen hoe lang dat ‘ff’ eigenlijk duurde, en hoe lang ze het nog moesten volhouden, en of het redelijk was dat dat van ze werd gevraagd. Het werd steeds duidelijker dat het niet om tijdelijke maatregelen ging, we zouden elkaar niet op 5 mei dansend in de armen vallen. En het stoorde me dat er op de persconferenties nooit iets werd gezegd over alleenstaanden. Ik merkte dat mensen om mij heen moedeloos begonnen te worden. En onder singles onderling werd ontzettend geshamed, ik heb dat zelf dus ook gedaan.”

Werd je ook moedeloos?

„Het was niet een pleidooi voor mijn eigen plezier. Anderhalve week na de lockdown heb ik met een van mijn beste vrienden afgesproken dat wij wel met elkaar zouden knuffelen, dus ik had een coronabuddy. Ik verlangde wel naar meer. Er zit een enorm verschil tussen een goede vriend die je een knuffel geeft bij het binnenkomen en je hand op iemands been leggen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich nergens iets van hebben aangetrokken en gewoon seksdates hebben gehad, maar de groep die het goed wil doen is veel groter. Ik ken iemand die voor het eerst weer naar de kapper ging en daar helemaal emotioneel van werd, omdat hij na twee maanden weer was aangeraakt. En dat is helemaal geen emotionele jongen, en ook niet iemand die erg touchy-feely is of veel dates heeft. We hebben ons voor corona nooit gerealiseerd hoe vaak we lichamelijk contact hebben.”

Hoe kijk je nu terug op de eerste coronaregels voor alleenstaanden van het RIVM?

„Je kunt eraan merken dat we een regering hebben die niet erg seks-positief is. De sekswerkers mogen ook pas in september weer beginnen. In Denemarken hebben ze meteen gezegd dat seks mogelijk moest blijven voor mensen zonder vaste relatie, omdat seks goed voor je is. Ik had liever gezien dat dat ook de Nederlandse insteek was geweest. Ik had het gevoel dat ik me als een modelburger moest gedragen omdat ik alleen woon. Ik kreeg op sociale media al opmerkingen van mensen die op Instagram hadden gezien dat ik een knuffelmaatje had, en ook een #nuffniet-filmpje had gepost.

Was je zelf de afgelopen tijd actief op datingsites?

„Op een heel laag pitje. Ik hoefde niet eindeloos met iemand te gaan videobellen om er, als je eindelijk weer mag, achter te komen dat iemand niet lekker ruikt.”

Heb je inmiddels weer getongzoend?

„Eh, ik weet niet of ik dat nou moet vertellen in NRC. Nou ja, ja. Met één iemand, netjes binnen de regels.”