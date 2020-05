Particulieren krijgen voortaan opruimkosten drugsafval vergoed

Partiulieren kunnen voortaan de opruimkosten van drugsafval op hun terrein volledig vergoed krijgen. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vrijdag in een Kamerbrief. Voor gemeenten blijft de gedeeltelijke vergoeding van 50 procent gelden.

Lees ook: Veiligheid Schiphol bedreigd door infiltraties drugscriminelen

Vorig jaar kondigde de minister al aan dat hij jaarlijks een miljoen euro zou vrijmaken voor een nieuwe regeling, waar nu meer details van bekend zijn. Om aanvragen te verwerken wordt er een landelijk loket opgezet. Totdat dit loket is opgezet, wat nog niet dit jaar zal gebeuren, neemt Noord-Brabant de afhandeling van verzoeken op zich. Deze provincie heeft al veel ervaring met het verwerken van aanvragen voor financiële steun bij het opruimen van drugsafval.

Tussen 2015 en 2017 bestond er een regeling waarin particulieren en gemeenten deels werden tegemoetgekomen bij de vergoeding van opruimkosten. Hoewel de oude opruimregeling in 2017 werd stopgezet, konden er nog wel aanvragen bij provincies worden ingediend. Deze aanvragen zullen met terugwerkende kracht worden behandeld vanuit de nieuwe regeling.

Het aantal dumpingen van drugsafval nam vorig jaar sterk af, van 292 tot 191. Reden hiervoor is dat drugsafval langer wordt opgeslagen en meer afval in één keer wordt gedumpt, ook vaker in het water. De drugsdumpingen leiden tot ernstige milieuschade. Grapperhaus: „Drugsafvaldumpingen zijn schadelijk voor mens en dier, natuur en milieu.”