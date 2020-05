Onze soulmates wonen in Parijs en Tokio, niet in Beijing

Hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, maagpijn, huiduitslag én haaruitval. Het zijn bijwerkingen van hydroxychloroquine, een malariamedicijn dat als anticoronamiddel wordt aangeprezen, maar waarvan de werking allerminst bewezen is. Het is ook nog slecht voor je hart. Donald Trump slikt het nu.

Je ziet hem al zitten in het Witte Huis. Doodsbenauwd voor een onzichtbare vijand. Voortdurend jeuk op het hoofd. Omgeven door personeel met mondkapjes. Eigenlijk moet hij vooroplopen in de Covid-19-aanpak in eigen land. Eigenlijk moet hij mondiaal de leiding nemen in een gecoördineerde aanpak van de pandemie. Maar als hij zijn ogen sluit, ziet hij alleen maar de minzame lachjes van Barack Obama en Xi Jinping. Ogen open en hij ziet op Fox economische cijfers dalen en het dodental stijgen.

Trumps aanpak van corona is een geopolitieke griezelfilm. Journalistieke reconstructies tonen een angstige wereldleider in staat van ontkenning op zoek naar een zondebok. Het is veel meer dan falend beleid, het is de implosie van Amerikaans gezag.

Trump steekt wel veel energie in het aanwakkeren van de vijandschap met China en het bekritiseren van de WHO, die zich door China, zegt Trump, heeft laten ringeloren. Eerst schortte hij de bijdrage aan de WHO op, deze week dreigde hij de financiën stop te zetten. Er is veel voor te zeggen om China’s groeiende macht in de gaten te houden en de aanpak van de pandemie te evalueren. Maar de timing en de agressie verraden een ander motief. Met economische cijfers kan Trump de verkiezingen in het najaar niet winnen, en met zijn leiderschap in de pandemie evenmin. Een anti-China-strategie is dan welkom.

Xi koos deze week de tegenaanval. Hij beloofde de mondiale distributie van een Chinees vaccin, ging – onder voorwaarden – akkoord met een onderzoek naar de pandemie en legde nog 2 miljard dollar op tafel ook. Dat was drie keer scoren in de ogen van multilateralisten: eerlijke verdeling, geld en transparantie.

In Afrika, waar men bang is dat de eerste coronavaccins ten goede zullen komen aan rijke landen, zal dat niet onopgemerkt blijven. China’s groeiende mondiale invloed wordt geschraagd door goede banden met zich ontwikkelende landen.

De wereld redden van Covid-19. Het is mooi van die Xi! Maar er zit een haakje aan. Xi is de leider in een éénpartijstaat zonder persvrijheid, maar met onderdrukking, persoonsverheerlijking en levenslange baangarantie voor de chef. De succesvolle Covid-aanpak en de strakke organisatie die Rosanne Hertzberger in een column aanhaalde heeft een hoge prijs.

Het betekent niet dat je geen omgang met China moet hebben, maar het betekent wel dat het leiderschap van de wereld niet aan China overgelaten kan worden. Democratie behoort de norm te zijn, niet de Communistische Partij. Kijk vanaf deze vrijdag nog maar eens hoe levendig het debat is tijdens het Volkscongres en hoe liefdevol men daar met minderheidsstandpunten omspringt.

Als de VS niet willen leiden en de vrije wereld niet door China geleid kán worden, zit er niets anders op dan dat gelijkgestemde democratische landen samenwerken. De recente Covid-fundraiser, onder leiding van de EU met bijdragen van Noorwegen en Japan, was daarvan een voorbeeld. Het initiatief van Australië om een onderzoek naar de pandemie af te dwingen eveneens. En Frankrijk probeert nu, met anderen, de gedeeltelijke annexatie van de Westoever door Israël te voorkomen, die tegen internationale afspraken is.

Laat het machtsvacuüm niet aan China. Onze soulmates wonen in Parijs en Canberra, in Tokio en Oslo. Niet in Beijing.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres en Oost-Europa-deskundige Hubert Smeets schrijven hier afwisselend over de kantelende wereldorde.

