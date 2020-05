Nieuw bewijs: chloroquine helpt niet tegen Covid-19

Behandeling met de antimalariamiddelen chloroquine of hydroxychloroquine helpt niet bij Covid-19-patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek, dit keer een zeer grote studie gedaan onder meer dan 96.000 Covid-patiënten. De studie, vrijdag gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet, is de zoveelste die laat zien dat de baten van deze pillen tegen Covid-19 niet opwegen tegen de risico’s.

In de studie werd achteraf vergeleken wat het effect van verschillende behandelingen was geweest. Van de patiënten in de grote controlegroep (met ruim 81.000 patiënten) stierf ongeveer een op de elf; in de chloroquine of hydroxychloroquine-groep stierf een op de zes. In de patiëntengroep waar de antimalariamiddelen in combinatie met een antibioticum werden gegeven, was de sterfte nog hoger: variërend van een op de vijf tot zelfs bij na een op de vier.

De interpretatie van de vergelijking tussen verschillende groepen blijft lastig, omdat artsen misschien geneigd waren juist de patiënten die er het slechtst aan toe waren extra te behandelen met de antimalariamiddelen. Dat zou een vertekening van de uitkomsten geven. Om daar definitief uitsluitsel over te krijgen zijn gerandomiseerde studies nodig, die deelnemende patiënten willekeurig in een behandel- of controlegroep indelen.

De behandeling met chloroquines kwam in de belangstelling te staan nadat Chinese onderzoekers in celkweken hadden laten zien dat de middelen infectie met het nieuwe coronavirus remmen. De middelen zijn goedkoop en omdat ze in pilvorm bestaan makkelijk toe te dienen.

Maar dat aanvankelijke enthousiasme verdampte snel toen de resultaten bij patiënten tegenvielen. Bovendien bleek het middel bij sommige patiënten het risico op hartritmestoornissen te vergroten.

„De nieuwe studie wijst er opnieuw op dat het toedienen van chloroquines verband houdt met een verhoogd risico op ernstige hartproblemen en een verhoogd risico op overlijden”, zegt Mandeep Mehra, leider van het onderzoek verbonden aan het Brigham and Women’s Hospital Center for Advanced Heart Disease in Boston. „Deze geneesmiddelen zouden buiten gerandomiseerde wetenschappelijke studies niet meer aan Covid-19-patiënten moeten worden gegeven.”

De Amerikaanse president Trump zei eerder veel geloof te hebben in chloroquines als goedkope medicijnen tegen corona. Trump zei vorige week ook dat hij de pillen al sinds een paar weken zelf preventief slikte. Over het algemeen raden artsen dat soort gebruik af, vanwege het risico op hartritmestoornissen. Voor zo ver bekend zijn er geen wetenschappelijke studies die in kaart brengen of preventief slikken tegen corona zinnig en veilig is.