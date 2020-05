Kamerlid Van Haga sluit zich aan bij Forum voor Democratie

Onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga (53) is vrijdag lid geworden van Forum voor Democratie (FvD). Dit maakte hij vrijdag bekend in het FvD Journaal. Eerder meldde tv-programma EenVandaag het lidmaatschap van Van Haga al. Hij liet aan het nieuwsprogramma weten dat er geen sprake is van een fusie met FvD.

Van Haga zegt van plan te zijn tot aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 met „Thierry [Baudet] en Theo Hiddema samen te kunnen werken”. Dit betekent dat dat de FvD-fractie niet wordt uitgebreid van twee naar drie Kamerzetels.

Van Haga kwam in zijn periode bij de VVD geregeld in opspraak. Hij werd in juli 2019 door de politie aangehouden toen hij met alcohol op achter het stuur van zijn auto zat. Ook bemoeide hij zich, niet conform de afspraken met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, met zijn vastgoedportefeuille.

In september werd Van Haga uit de fractie van de VVD gezet en hij zit sindsdien als eenmansfractie in de Tweede Kamer onder de naam groep Van Haga. Tegenover EenVandaag licht Van Haga zijn lidmaatschap van FvD toe: „Het is een fantastische partij. Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer.”

Van Haga’s voorkeur voor de FvD werd eerder deze maand duidelijk toen hij op Facebook in een betaald bericht militairen adviseerde op de partij van Baudet te stemmen bij de verkiezingen.

