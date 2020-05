Jong verkocht

In 2040 moet de Nederlandse jeugd de gezondste van de wereld worden. De sporters van TeamNL gaan daarbij helpen. Woensdag zou Pieter van den Hoogenband, chef de mission bij NOC-NSF, dat bij Op1 toelichten dus rolde ik mijn matje uit, want als ik yogaoefeningen doe tijdens het kijken naar talkshows, ga ik minder gillen.

Naast Van den Hoogenband schoof Mark Monsma aan, directeur van Gezonde Generatie. Ze vertelden dat onder die noemer twintig gezondheidsfondsen, waaronder de Hartstichting en het Longfonds, samenwerken om de Nederlandse jeugd naar de wereldtop van gezond te krijgen. Over twintig jaar, dat wel, dus die gezondheidskampioenen moeten nog worden verwekt. Ik stond te trillen in een onstabiele kopstand toen Van den Hoogenband zei: „De Nederlandse loterij heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld.”

„De wat?”, riep ik.

Toen duidelijk was dat ik niks gebroken had, stelde ik twee dingen vast. Een: bij NOC-NSF kijken ze niet naar Zondag met Lubach. Twee: ze zouden dat wel moeten doen, dan hadden ze geweten dat de Nederlandse Loterij miljoenen in reclame investeerde om jongeren aan het gokken te krijgen.

In december toonde ZML hoe de Toto – kort voor ‘legaal gokken op voetbalwedstrijden bij Vadertje Staat’ – haar imago wilde verjongen om zich te richten op twintig- tot dertigjarigen. Het spotje dat ze met Rapper Donnie maakten, won de gouden Effie voor meest effectieve reclame, de omzet van de Toto was immers door het dak gegaan, mede dankzij 110.000 nieuwe spelers in de groep 18 tot 34 jaar.

Op de site van NOC-NSF las ik dat Gezonde Generatie naast sport ook aandacht zal hebben voor mentale gezondheid, sindsdien probeer ik mentale gezondheid te rijmen met gokken, krasloten en kansspelen, maar ik faal als in kopstand.

De toenadering van de Nederlandse Loterij tot de gezondheid van jongeren, deed me denken aan de documentaire What the health. Daarin wordt aangetoond hoe industrieën die ziekmakend voedsel produceren tevens sponsors zijn van organisaties die die ziektes bestrijden. Het resultaat is dat die ziekmakende producten niet door de gezondheidsorganisaties worden genoemd als ziekmakers, en soms zelfs worden aanbevolen. Het is als een longfonds laten sponsoren door Marlboro of coaches van de sportschuwe jeugd door kansspelen.

In 2019 gaf de Nederlandse Loterij 46 miljoen euro aan NOC-NSF. Voor die prijs kon een instantie die gokken bevordert zich gezond vernissen met topsporters en nu dus ook met de gezondheid van ongeboren landgenoten. Onze regering, eigenaar van de Nederlandse Loterij, vroeg onlangs de jeugd ideeën te sturen voor de toekomstige samenleving. Als ik jeugd was, zou ik er wel een weten.

Als we toestaan dat winkels die verdienen aan onze ziekte zich inkopen in organisaties die over onze gezondheid waken, bestaat de kans dat we in 2040 niet de gezondste jeugd hebben, maar wel een zwaar verslaafde – en niet eens aan drugs waar je tenminste geestverruiming voor terugkrijgt, maar aan kansspelen waarin je vooral kansloos bent. Steeds als de Nederlandse Staatsloterij voorbijkomt in het kielzog van de gezondheid van kinderen, zal ik op mijn matje zitten gillen. U kunt meedoen.

Carolina Trujillo is schrijfster.