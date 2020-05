Jan Nagel kandidaat voor voorzitterschap 50Plus

Jan Nagel, oprichter van seniorenpartij 50Plus, heeft zich vrijdagavond kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van die partij. Hij deed dat tijdens een uitzending van Op1, vlak voor de deadline voor die kandidatuur om middernacht. Nagel zegt de chaos binnen de partij van de afgelopen maanden achter zich te willen laten en te willen „vooruitblikken”.

Nagel, die volgende maand 81 wordt, erkende dat hij „opziet” tegen negen maanden campagnevoeren voor de verkiezingen van volgend jaar. Toch achtte hij het „in het belang van de partij” om zich kandidaat te stellen. „We moeten opkomen voor de belangen van ouderen. Dat is ook mijn ideaal. Ik ga het doen.” Nagel zei daarbij dat hij Martin van Rooijen, de huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer, graag ziet als lijsttrekker.

Tot nu toe hebben zich zeven mensen kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van 50Plus. Een digitale verkiezingsprocedure moet voor 1 augustus een nieuwe partijvoorzitter en nieuw partijbestuur opleveren. Nagel stelt zich kandidaat onder meer na een dringende oproep van de huidige voorzitter van 50Plus, Geert Dales. De politicus zegt dat ook veel anderen binnen de partij hem hebben gevraagd om zich kandidaat te stellen.

Conflict

Dales kondigde vorige maand aan op te stappen samen met de rest van het partijbestuur. Dat gebeurde na een slepend conflict met de fracties in de Tweede en Eerste Kamer en een aantal afdelingsbestuurders. Twee weken later kondigde ook beoogd lijsttrekker, Henk Krol, zijn vertrek aan. Krol is inmiddels boegbeeld van een nieuwe politieke partij, Partij voor de Toekomst, die hij samen met het voormalig Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren Femke Merel van Kooten heeft opgericht.

Dales en Krol laten 50Plus ontredderd achter. In opiniepeilingen van onder meer Maurice de Hond, kelderde 50Plus van acht tot tien zetels naar één. Dales heeft eerder deze maand wel een klemmend beroep op Nagel gedaan om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap, omdat het niveau van kandidaten die zich tot nu toe hebben aangemeld „heel laag” zou zijn. „Je bent een oude rot in het vak en kent de partij als geen ander”, aldus Dales afgelopen week in zijn oproep aan Nagel. „Als je wilt dat er van je geesteskind, dat zoveel potentie had, nog iets overblijft zul je je verantwoordelijkheid moeten nemen.”