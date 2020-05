Hoofd van FIOD weg om toeslagenaffaire Belastingdienst

Het hoofd van de Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Hans van der Vlist, moet zijn functie neerleggen naar aanleiding van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat bevestigen bronnen tegenover NRC na berichtgeving van Follow The Money vrijdag. Van der Vlist, die ten tijde van de affaire werkte voor het managementteam fraude, zou op verzoek van de top van het ministerie van Financiën zijn teruggetreden.

Van der Vlist maakte zijn terugtreden deze week bekend in een interne e-mail, die ook in handen is van NRC. Daarin schrijft hij te stoppen als directeur „gelet op mijn mede beeldbepalende functie binnen de Belastingdienst in die periode”. Van der Vlist ontkent direct betrokken te zijn geweest bij de verkeerde afhandeling van de toeslagen.

„Ik heb geen betrokkenheid, wetenschap en directe verantwoordelijkheid gehad bij de behandeling van Toeslagen. Wel bij de strafrechtelijke aanpak van Toeslagen met een rechterlijke toets. Bij dat laatste is er naar mijn weten ook geen discussie”, schrijft Van der Vlist. Toch is hem gevraagd „een stap terug te doen”. Van der Vlist zegt „binnen enkele weken” te vertrekken.

Interne oproep tot acties

Het vertrek van de FIOD-directeur heeft binnen de opsporingsdienst veel losgemaakt, schrijft Follow The Money. Medewerkers zouden het onterecht vinden dat Van der Vlist moet vertrekken. Intern zou onder meer opgeroepen worden tot acties, zoals werkonderbrekingen. Het ministerie van Financiën wil tegenover NRC „geen mededelingen” doen over het vertrek van Van der Vlist.

In de toeslagenaffaire werden ouders die kinderbijslag ontvingen, onterecht als fraudeurs aangemerkt door de Belastingdienst. Zij moesten soms tienduizenden euro’s aan uitgekeerde toeslag terugbetalen terwijl zij, zo bleek achteraf, hier wel recht op hadden. Veel gezinnen, waarvan de ouders veelal een dubbele nationaliteit hadden, raakten in financiële proberen.

Naar aanleiding van het wanbeleid bij de Belastingdienst stapte staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vorig jaar op. Een van zijn opvolgers, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66), kondigde eerder deze week aan dat het ministerie van Financiën aangifte heeft gedaan tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven gepleegd tijdens de affaire. De aangifte ging over ambtsmisdrijf knevelarij (het vorderen of ontvangen van een geldbedrag terwijl de ambtenaar weet dat dat niet terecht is) en beroepsmatige discriminatie in de periode van 2013 tot en met 2017. De aangifte is niet gericht tegen specifieke personen, maar wel tegen betrokken afdelingen.