Het recept voor gehaktdag

De derde dinsdag van september is inmiddels ingeburgerd als Prinsjesdag. Dan horen we de plannen van het kabinet om geld uit te geven. Maar lukt dat ook altijd? Op de derde woensdag van mei legt de minister van Financiën, nu dus Wopke Hoekstra, daar verantwoording over af. En op dezelfde dag oordeelt de Algemene Rekenkamer over de overheidsuitgaven. Komende week debatteert de Tweede Kamer over Verantwoordingsdag 2020.

Je hoort van Philip de Witt Wijnen en Mark Kranenburg wie wat nou precies controleert, hoe de rekening er dit jaar uitziet én waarom die controle zo belangrijk is.

