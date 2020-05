Bezig met honderd dingen

Normaal gesproken begint Oosteweeghel goed voorbereid aan een opdracht of een project. Ze leest zich in, doet intensief research, schrijft plannen, maakt moodboards. Ze weet precies wat ze wil vertellen en hoe dat eruit moet komen te zien.

„Dit was heel anders. Deze trage en intuïtieve manier van werken deed mij op een nieuwe manier naar de dingen kijken. Die duif op het pad achter ons huis, daar was ik normaal aan voorbijgereden. Druk druk, op weg naar de volgende klus. Die melancholische schaduw op een schuur – die is me in al die jaren dat we hier wonen nooit eerder opgevallen. Altijd in mijn hoofd bezig met honderd dingen.”

Waarmee ze maar wil zeggen: dat er, hoe absurd ook, naast alle ellende en zorg, want heus, dat realiseert ze zich heel goed, ook een mooie kant zit aan deze tijd. „Het dwingt me tot bezinning. Weer op adem komen. Zien waar het om draait.

Ik heb geprobeerd in deze serie het leven op z’n simpelst weer te geven. De genegenheid die mensen bij elkaar zoeken. De wereld die ik op een paar vierkante kilometer om me heen zie. De golven die zich terugtrekken en weer naar het strand vloeien. Dat is er allemaal. Die basis verdwijnt niet. En daarin zit voor mij ook hoop en vertrouwen.”