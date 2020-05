Hemelvaartsdag

Sinds een halfjaar geef ik mijn vroegere buurmeisje bijles Latijn, de laatste weken via Facetime. In verband met zowel haar katholieke als muzikale achtergrond behandelen we de Hohe Messe van Bach. Vandaag is het Credo aan de beurt. Regel 18 luidt „et ascendit in caelum” (en is opgestegen naar de hemel). „Op welke dag was dat?’ vraag ik.

Na enig gepeins volgt aarzelend het antwoord: „Op Dodenherdenking?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.Insturen via ik@nrc.nl