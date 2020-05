Het is droog in Nederland. Zo droog zelfs dat in een aantal regio’s er een verbod geldt op het onttrekken van water uit sloten, kanalen en andere stromen voor bijvoorbeeld het besproeien van landbouwgronden. Deze week maakte de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bekend dat het huidige neerslagtekort groter is dan het tekort in mei 1976, een jaar dat de boeken in is gegaan als het droogste ooit gemeten. Of 2020 droger gaat worden, is echter nu nog niet te zeggen.

Foto Robin van Lonkhuijsen/EPA