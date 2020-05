‘De teamspirit is meer dan goed’

Milton Rocha Lopes (47)

Woont in Capelle aan den IJssel

Met vrouw, zoon (19)

Is IC-verpleegkundige

„Wij kregen er honderd collega’s bij die we in korte tijd moesten inwerken. Dat ging heel goed. Door er samen tegenaan te gaan word je snel een team. Met een coronapatiënt zijn we lang bezig, uren. Er was een periode dat we vol lagen en patiënten werden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat gaf weer extra werk: kamer schoonmaken, alles bijvullen. Als je dacht: nu kan ik even zitten, kwam er alweer een nieuwe patiënt. Je kon bijna niet meer ontspannen. Doordat ik zo lang stond en veel moest lopen, kreeg ik last van mijn been. Gelukkig konden we in het ziekenhuis gebruikmaken van de eigen fysiotherapie. ”