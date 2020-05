‘De lokale boekhandel als sociaal instituut verdwijnt’

Gewapend met een uitgeprinte lijst met boektitels beklimt een oudere man de houten ladder. Onder hem scharrelen nog twee klanten, op nog geen vierkante meter, op zoek naar vergeten literaire parels in de uitdunnende boekenkast. Als er al sprake was van een woekerend virus in de laatste uren van Boekhandel Schimmelpennink, dan was het wel het boekenvirus.

De winkel ruikt nog altijd naar pijptabak in plaats van naar desinfecterende handgel. Spatschermen zijn er niet. Het coronavirus, dat andere boekhandels tot nieuwe werkelijkheden dwong, klinkt alleen weemoedig door in het sluiten van de winkel, volgens eigenaar Ton Schimmelpennink „een onvermijdelijke optelsom”, maar nu zonder afscheidsfeest.

Boekhandel Schimmelpennink. Foto Niels Blekemolen

Hij legde geld toe om zijn „boekenparadijs/ tweede huiskamer/ buurtcafé” draaiende te houden. „Internetgigant bol.com, die inmiddels 30 procent van de markt in handen heeft, draagt bij aan de dalende omzet- en inkomstenspiraal” van de laatste jaren, verklaart Schimmelpennink in zijn afscheidsbrief. Hoewel hij niet „het eeuwige leven” heeft (een licht hartinfarct vorig jaar maakte hem daar van bewust), wenste hij dat zijn zaak wel toe. Maar „overnameperspectief ontbrak” omdat de pandeigenaar de overgang aan zou grijpen voor een marktconforme huurverhoging, die „onmogelijk kon worden opgebracht”.

Geen vetpot

Nog geen kilometer verderop kijkt Mark Carpentier, eigenaar van boekhandel Zwart op Wit in de Utrechtsestraat, tegen een zelfde doemscenario aan. „De huiseigenaar wil ons weghebben. Toen we het pand in 1985 van hem huurden, kon hij het aan de straatstenen niet kwijt. Nu wil hij niet eens met ons delen wat hij aan huur wil vragen omdat hij niet gelooft dat wij dat kunnen opbrengen.”

Het huidige huurcontract vervalt in de zomer van 2021. Anticiperend op een gedwongen vertrek heeft Carpentier in 2019 Boekhandel Mulder in de Cornelis Schuytstraat overgenomen. Hoewel de boekhandel „nooit een vetpot” is geweest, lopen beide zaken sinds de uitbraak van de coronacrisis „als een trein”: „we zien veel nieuwe gezichten”.

Op de deur van Zwart op Wit prijkt een A4’tje met daarop de leus ‘Amsterdammers kopen hun boeken bij een Amsterdamse boekwinkel’. Zo’n dertig Amsterdamse boekhandels hebben voor het eerst de handen ineengeslagen: „Samen staan we sterk. We kunnen uw steun als lokale winkeliers goed gebruiken.”

In april maakte de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) bekend dat bijna de helft van de fysieke boekhandels in Nederland binnen een jaar verwacht om te vallen. Sommige boekwinkels zagen hun omzet met zo’n 80 procent dalen. Een rondgang in Amsterdam doet vermoeden dat die daling minder is. Sommige boekhandels – zoals Zwart op Wit en Island Bookstore – zagen juist een omzetstijging, maar dat boekhandels pijn lijden lijdt geen twijfel. Veel Amsterdamse boekhandelaren schroefden hun openingstijden terug tijdens de ‘intelligente lockdown’, sommigen, zoals Scheltema, sloten de deuren helemaal en weer anderen werkten met een afhaalloket (Van Rossum in de Beethovenstraat).

Terwijl er meer wordt gelezen dan ooit, wordt er ook meer dan ooit online besteld. Alle boekhandelaren zijn het unaniem eens: bol.com is de grote boosdoener. „Het is vaak een onbewuste gemakskeuze”, zegt Caroline Reeders, directeur van Athenaeum Boekhandel. „Wij moeten onze klanten duidelijker maken dat wij ook goede webwinkels hebben met dezelfde service, dezelfde prijzen en vaak een beter assortiment.”

Als tegenwicht tegen de „e-commercegiganten” bedacht ze samen met Scheltema de samenwerkingscampagne van lokale boekhandelaren. Maar ze heeft moeite met het woord ‘steun’ dat op het A4’tje op de deur van Zwart op Wit prijkt. „Van steunen wil ik vooralsnog wegblijven. Dat is de laatste halte voordat het echt sneu wordt. We willen mensen wel aanzetten tot bewust gedrag: kies voor je Amsterdamse boekhandel.”

Hoewel de website van Athenaeum beter loopt dan normaal, vangt het de coronaklappen in de winkels niet op, volgens Reeders. Wel is ze „voorzichtig positief” over de toekomst: „er wordt weer meer gelezen, dat is mooi. Maar boekwinkels dienen ook om te struinen, om verrast te worden en dat wordt in de anderhalvemetereconomie een uitdaging.”

Wie wil kuieren bij Boekhandel Jimmink in Amsterdam-Zuid krijgt desinfectiespray op de handen gespoten voor het „veilige bladeren”. In de zelfstandige boekhandel van zo’n 300 vierkante meter kunnen klanten eindeloos dwalen door de smalle gangen met versleten vloerbedekking.

Er komen hier weleens mensen een pakketje afhalen van bol.com. Vroeger maakte het me boos, tegenwoordig verdrietig Gert-Jan Jimmink Eigenaar boekwinkel Jimmink

Over bol.com zegt eigenaar Gert-Jan Jimmink: „Ik heb in de winkel een pakketpunt en er komen hier wel eens mensen een pakketje van bol.com afhalen, in een boekhandel nota bene. Die krijgen een beleefde preek. Vroeger maakte het me boos, tegenwoordig verdrietig.” Zijn winkel heeft „een ware buurtfunctie”. „Dat merk je goed in coronatijd: mensen weten je te vinden, gaan er uit voor een wandelingetje, een praatje en een boek, hebben zo een doel.”

Boekhandel Jimmink. Foto Niels Blekemolen

Grote liefde voor ambacht

Hans van der Klis, auteur van Het Amsterdamse Boekhandelsboek (dat uitkwam in 2008, toen Amsterdam door Unesco was uitgeroepen tot Wereldboekenstad), is milder over bol.com. „Het is een onomkeerbare ontwikkeling die de lokale boekhandel schaadt, maar het is te makkelijk om het alleen maar slecht te noemen. Het uitgeven van een boek moet economisch zinvol zijn. Bol.com zorgt voor meer draagvlak en dus ook voor meer titels, wat de boekhandel weer ten goede komt.”

Amsterdam is volgens Van der Klis van oudsher een boekenstad, onder meer door de twee universiteiten die de stad rijk is en de vele immigranten door de eeuwen heen. „De stad zal altijd een aantal zelfstandige boekhandels behouden, alleen zullen ze een groter verzorgingsgebied nodig hebben dan voorheen.”

Bas Lubberhuizen, oprichter van de gelijknamige uitgever met een focus op Amsterdamse boeken, vult aan: „De zelfstandige boekhandel zal net zoals de bijzondere kaaswinkel of delicatessenzaak nog meer een winkel worden gedreven door een grote liefde voor ambacht, niet gericht op de verkoop. Een boek kopen in een boekhandel wordt een luxe.” Zo zijn veel kleine boekhandelaren al afhankelijk van de inzet van vrijwilligers – poëzieboekhandel Perdu is zelfs een stichting.

We zullen doorgaan

„Boekwinkels mogen gewoon niet omvallen”, vindt vertaler Paul Pelsser, die zich een paar dagen per week vrijwillig inzet bij De Nieuwe Boekhandel in Bos en Lommer. „Ik vind het heerlijk om te werken tussen de boeken en zeker nu is het een uitje – een legitieme reden om onder de mensen te zijn.”

Voor het voortbestaan van een boekhandel is het vooral belangrijk flexibel te kunnen zijn, volgens Martijn van Bommel, bedrijfsleider bij Island Bookstore (sinds 2017 officieel Island Boekholt, als onderdeel van de Boekholt Boekhandels) in de Jordaan. „En je moet elkaar niet onnodig kapot concurreren door bijvoorbeeld hele etalages te behangen met één titel – denk aan de reuzen op het Spui en het Rokin – waardoor andere boekhandels een boek niet meer kunnen bestellen.” Athenaeum-directeur Caroline Reeders wijst in reactie „enigszins verbaasd” naar de uitgever en de snelle herdrukmogelijkheden vandaag de dag.

Foto Niels Blekemolen

Tussen de laatste boeken op de Weteringschans staat een fles wijn in de etalage. Daaraan hangt een kaartje met ‘Ik vind het stom!’ erop geschreven. Op de ruit opheffingsposters. De 75-jarige Schimmelpennink zit op een kruk voor zijn boekhandel – Apple Watch aan de pols, sigaar in de hand – als een klant hem toevertrouwt dat „haar hart breekt” nu de boekhandel na zo’n tachtig jaar zijn deuren sluit.

Schimmelpennink wuift het weg. Na jaren van ‘moedig zijwaarts’ is het tijd voor moedig voorwaarts: de lokale boekhandel heeft als sociaal instituut „geen toekomst, ook al doet dat pijn”. Binnen weergalmt We zullen doorgaan van Ramses Shaffy, onder het hoge plafond en de lege boekenplanken.

Ton Schimmelpennink (75) Sinds 1993 eigenaar van Boekhandel Schimmelpennink aan de Weteringschans, die op 16 mei voorgoed haar deuren sloot, daarvoor welzijnswerker.

„De literatuur verliest al jaren aan kracht. De oorspronkelijke positie van fictie en de schone letteren als kunstvorm is teloorgegaan. Er verschijnt tegenwoordig veel flauwekul. Als je daar als boekhandel niet in meegaat, voel je dat in je portemonnee. Ik specialiseerde me in literatuur, maar op sommige boeken zijn de guldenetiketten nog te vinden. Foto Niels Blekemolen Er is geen enkele boekhandel in Amsterdam die geen grote zorgen voelt. Maar veel van de eigenaren zijn geneigd negatieve berichten voor zich te houden, dat verzacht de pijn wellicht. Ik zie de toekomst voor de zelfstandige boekhandel buitengewoon somber in. De Boekverkopersbond heeft onze toekomst verkwanseld door bol.com toegang te geven tot het Centraal Boekhuis [het gezamenlijk magazijn van alle uitgeverijen]. Met een oproep tot steun aan de lokale boekhandel alleen ga je het gevecht niet winnen. Ik had twee serieuze overnamekandidaten, maar met de vastgoedmarkt in Amsterdam en de marktconforme huurverhoging die aanstaande is, is een overname financieel uitzichtloos. De boekhandel was voor mij grote rijkdom. Een paradijs waar je de hele dag mensen mag ontvangen. Als werken heb ik het nooit beschouwd. De Kinderboekenweek was een hoogtepunt, er stonden dan kinderen achter de kassa, die natuurlijk nooit klopte. Ik word nu overspoeld door brieven, de buurt huilt. Mij geeft het een onaangenaam gevoel, als een niet gehaald doel, dat deze boekhandel niet kan voortbestaan.”

Monique Burger (56) Sinds 2010 eigenaar van De Nieuwe Boekhandel aan de Bos en Lommerweg, daarvoor werkzaam in Island Bookstore, zat van 2012-2014 in DWDD -boekenpanel.

„Ik startte De Nieuwe Boekhandel in crisistijd vanuit een vakkundige, persoonlijke en vernieuwende mindset. Vanaf moment één was de buurtbetrokkenheid enorm, stonden we hier met 35 vrijwilligers boeken in te ruimen en te schilderen. Foto Anouk Boone Om er ook voor de buurt te zijn doe ik veel aan evenementen en activiteiten – normaal gesproken zo’n twee tot drie keer per week, die reuring mis ik nu echt – van boekpresentaties tot voorleesuurtjes. Buurtbewoners konden hier in de beginjaren zelfs logeren. De winkel is van de klant, het is een ontmoetingsplek. Dat we nu achter spatschermen staan, doet pijn aan mijn boekhandelshart. Vorig jaar zou ik stoppen, ik was toe aan meer tijd in de natuur. Maar de overnamepartners trokken zich op het allerlaatste moment terug en ook privé kreeg ik tegenslag. Onmiddellijk sprong de buurt weer in, mensen stuurden me naar huis, gingen achter de kassa staan en lapten de ramen. Langzaam ontstond zo het idee om de boekhandel terug te geven aan de buurt. Het wordt een coöperatie, waarbij mensen een stukje boekhandel kunnen kopen. Er zijn 200 certificaten voor 1.000 euro per stuk. Alles stond klaar voor de aanmeldingen, toen kwam corona. Ik dacht ‘het zal toch niet…’, want we hebben geen reserves. Via sociale media riep ik de buurt op te blijven komen en kopen. Het is onzeker hoe de recessie zal uitpakken, maar met zoveel ambassadeurs en interesse in de coöperatie houd ik moed – aanmelden kan nog altijd. Ik vind dat gevoel van collectiviteit ook echt passen bij de zelfstandige boekhandel.”

Gert-Jan Jimmink (71) Sinds 1978 eigenaar van Boekhandel Jimmink aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt, tevens pandeigenaar.

„Ik heb een ambachtelijke boekhandel, we zijn hier ouderwets in de goede zin van het woord. Je neust hier onder het genot van klassieke muziek door meer dan vijftienduizend titels. Verwacht hier geen ‘Top Tien’ zoals bij de AKO, maar literatuur en gespecialiseerde (XXL-)boeken – waaronder het eerste Helmut Newton ‘sumo-exemplaar’ van 17.500 euro op een Philippe Starck-designtafeltje. Een boek kan thuis een altaartje zijn. Foto Niels Blekemolen Zolang je je specialiseert en kennis in huis hebt, heb je als boekhandel toekomst – al ben ik in de loop der jaren van elf naar zo’n vier man personeel gegaan. Alleen al over de Eerste en Tweede Wereldoorlog heb ik zo’n tweeduizend boeken. We staan bekend als de Anne Frank-boekhandel omdat Anne hier op haar verjaardag in 1942 haar roodgeruite dagboekje kocht. Toen zat hier al een boekhandel. In onze Literaire Salon worden tegenwoordig veel lezingen gegeven, vaak over de oorlog. Toen ik pas begon dacht ik wel eens ‘wat doe ik in deze uithoek’, maar langzaam maar zeker werd dit een geliefde wijk. De winkel is meer dan een winkel: het is een sociaal nest en een netwerk ineen. Elke klant is een individu, ik vind niets mooier dan samen op zoek gaan naar een passend boek. Ja, ik zie mezelf wel sterven in het harnas.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 mei 2020