WHO: Zuid-Amerika is ‘nieuw epicentrum’ van coronavirus

Doodgravers in beschermende kleding begraven vrijdag een persoon die is overleden aan Covid-19 op de begraafplaats Vila Formosa in Sao Paulo. Foto Amanda Perobelli / Reuters

Het afgelopen etmaal zijn ruim duizend mensen in Brazilië overleden aan de gevolgen van Covid-19. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn in totaal meer dan 21.000 mensen overleden.

Brazilië heeft inmiddels het op één na hoogste aantal vastgestelde besmettingen, na de Verenigde Staten. Het aantal besmettingen is er de afgelopen 24 uur gestegen met ongeveer 20.000 gevallen, tot een totaal van ruim 330.000. In de VS zijn meer dan 1,6 miljoen besmettingen vastgesteld (werkelijke aantallen liggen hoger, omdat niet iedereen wordt getest).

„In zekere zin is Zuid-Amerika een nieuw epicentrum geworden van de ziekte", zei Mike Ryan van de WHO op een persconferentie in Genève. Hij maakt zich met name zorgen om Brazilië, waar het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine door autoriteiten is goedgekeurd om Covid-19 te behandelen. Ryan herhaalde dat medisch onderzoek gebruik van dat middel op grote schaal niet ondersteunt, mede gezien risico's die het met zich meebrengt.

Boris Johnsons topadviseur Cummings onder vuur na mogelijk schenden lockdown-regels

Dominic Cummings, de omstreden topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, is onderzocht door de politie nadat hij eind maart de strenge lockdown-regels van de Britse regering heeft geschonden door ver buiten zijn woning in Londen te reizen. Hij deed dat ondanks dat hij symptomen had van Covid-19. Dat melden de Britse kranten the Daily Mirror en The Guardian.

De onthulling rond Cummings, een polariserende figuur in de Britse politiek die in 2016 de campagne leidde voor het Britse vertrek uit de Europese Unie, vormt een ernstige crisis voor de regering van Johnson, schrijft correspondent Melle Garschagen op Twitter.

mgarschagen Melle Garschagen Megacrisis voor Boris Johnson: Dominic Cummings lijkt lockdown-regels te hebben geschonden door van Londen naar zijn familiehuis in Durham te zijn gereisd, ook nog eens rond de tijd dat hij zelf ziek werd. https://t.co/LLmVrWd1uh 22 mei 2020 @ 20:42 Durham Police confirms they spoke to owners of house where ‘an individual’ was staying who had travelled from London to Durham — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 22, 2020 Volgen

Cummings zou op 31 maart, ruim een week nadat Johnson een nationale lockdown had afgekondigd, naar Durham zijn gereisd, meer dan 400 kilometer ten noorden van Londen. Zijn ouders hebben daar een huis. Niet-essentiële reizen en bezoeken aan familieleden buiten het eigen huishouden waren op dat moment verboden. Johnson kondigde op 27 maart aan dat hij besmet was. In de dagen daarna ontwikkelde Cummings ook symptomen. Downing Street liet destijds weten dat hij thuis in zelf-isolatie zat. Hij keerde 14 april terug.

Oppositiepartij Labour heeft om opheldering gevraagd. „De Britse bevolking gaat er niet van uit dat er één regel is voor hen en een andere regel voor Dominic Cummings", aldus een woordvoerder. Volgens Ed Davey van de Liberal Democrats moet Cummings aftreden als de onthulling blijkt te kloppen.

Dominic Cummings verlaat zijn huis in Londen op 23 maart. Foto Hannah McKay / Reuters

Volgens de Britse kranten ontving de politie van Durham op 31 maart een melding dat Cummings op een adres in de stad verbleef. „Agenten hebben contact opgenomen met de eigenaars van het adres, die bevestigden dat het individu in kwestie aanwezig was, en in zelf-isolatie zat in een deel van het huis", zei een woordvoerder van de politie, aldus de kranten. „Agenten legden de familie de richtlijnen voor zelf-isolatie uit en herhaalden het advies over essentiële reizen.”

De positie van Cummings kan door de onthulling in gevaar komen. Andere functionarissen die betrokken waren bij de aanpak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk zijn opgestapt nadat bleek dat ze de lockdown-regels hadden geschonden. Zo vertrok epidemioloog Neil Ferguson op 5 mei nadat bleek dat hij zijn vriendin had bezocht. De hoogste medische adviseur van de Schotse regering, Catherine Calderwood, stapte begin april op nadat bleek dat ze ondanks haar eigen advies twee maal naar haar tweede huis was gegaan.