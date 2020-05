Charli XCX wil een feestje

Voor de relatie van Charli XCX en haar vriend kwam de lockdown op het juiste moment. Naar eigen zeggen was de liefde nauwelijks bestand tegen haar drukke tourschema, maar nu brengen Charli XCX en haar Amerikaanse vriend samen veel tijd door in Los Angeles. Op haar nieuwe album wijdt ze het nummer ‘i finally understand’ aan de herstelde liefde.

Charlotte Aitchison, alias Charli XCX, is een van de meest productieve en gretige zangeressen/muzikanten in Engeland van dit moment. De 27-jarige Aitchison, opgegroeid in Cambridge, bracht inmiddels vier solo-albums uit en werkte achter de schermen aan albums voor Blondie, en jonge popsterren als Icona Pop, Selena Gomez en Camila Cabello.

Het nieuwe album, how i’m feeling now, ontstond in isolatie. Na het succes van het met veel gastbijdragen opgenomen Charli (2019) besloot Aitchison te werken binnen de huidige beperkingen. Ze nam in zes weken een album op in haar huis. Meer dan ooit liet ze haar publiek meedelen en meedenken. Via Instagram, Zoom en YouTube kon de aanhang haar vorderingen volgen, soms schreef ze de teksten live voor de camera. Het publiek kon beats of ideeën voor video’s leveren. Ook enkele producers werkten op afstand mee.

Al zat ze thuis, de muzikale energie is er niet minder om. Instrumentaties met druk door elkaar heen bonkende elektronica en schrille synthesizers, knipogen naar een uitbundige dansvloer, in bijvoorbeeld ‘anthems’ en ‘pink diamond’. In nummers als ‘claws’ en ‘i finally understand’ besteedde Aitchison extra aandacht aan de textuur van haar zangpartijen, die als schubben over elkaar heenschuiven en zo een hypnotiserend effect hebben.

Charli XCX begon haar carrière als 14-jarige songschrijver, met het nummer ‘Fish and Chips Shop’. Ook nu beschrijft ze haar directe omgeving. In ‘anthems’, bijvoorbeeld, over de dagelijkse routine die haar de keel uithangt (‘I’m so bored/ Wake up late, eat some cereal/ Try my best to be physical’), en kiest een chaotische dance-beat om haar woorden te onderstrepen: ‘I just wanna go to parties/ feel the heat from all the bodies’.

Album Pop Charli XCX. how i’m feeling now ●●●●●