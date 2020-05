Cannes zonder sterren

19 mei 1979. Een half jaar na de Amerikaanse première van Terrence Malicks amour fou Days of Heaven werd de film in Cannes aan het Europese publiek voorgesteld. De paparazzi kregen geen genoeg van hoofdrolspeler Richard Gere die een jaar eerder met Looking for Mr. Goodbar was doorgebroken. Later zou Gere vertellen dat perfectionist Malick eindeloos aan de film had gesleuteld. Zo zouden een jaar na de eerste opnames veel scènes opnieuw zijn gedraaid met een geheel andere film tot gevolg.

Foto AP