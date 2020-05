Booking.com doet niet mee aan tweede ronde overheidssteun

Booking.com maakt vanaf 1 juni geen gebruik meer van de NOW-regeling, het noodpakket van de Nederlandse overheid dat tegemoetkomt in de loonkosten van werknemers. Dat heeft hoofd personeelsbeleid Paulo Pisano vrijdag aan de werknemers van het Amsterdamse techbedrijf medegedeeld.

„Door steun te vragen van bepaalde overheden [Nederland en het Verenigd Koninkrijk] hebben we tijd gekocht”, schreef Pisano in een bericht op het intranet van Booking. „Hoewel we zeer dankbaar zijn voor de hulp, lost de steun de problemen op langere termijn niet op.”

Nu het eerste noodpakket afloopt, is voor Booking de weg vrij om een ontslagronde aan te kondigen. De website maakt de grootste crisis door sinds zijn oprichting en zag vorige maand het aantal boekingen met 85 procent dalen. De NOW-subsidie – waarbij tot 90 procent van de salarissen wordt betaald als de omzet met minimaal 20 procent terugvalt – wordt alleen uitgekeerd als een bedrijf belooft geen werknemers te ontslaan. Bij Booking werken 17.500 mensen, van wie 5.500 in Nederland.

Als Booking zich had aangemeld voor een verlenging van de NOW-regeling, was het bedrijf geconfronteerd met nieuwe eisen. Zo mogen bedrijven die na 1 juni overheidssteun ontvangen geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Op de vraag hoeveel overheidssteun Booking heeft ontvangen wil het bedrijf niet reageren.

Miljardenwinsten

Dat Booking een beroep deed op steun kwam het bedrijf de afgelopen weken op kritiek te staan van vakbonden, politici en consumenten. Booking maakte tot dit jaar standaard een miljardenwinst, vorig jaar nog ruim 4 miljard euro. Over het eerste kwartaal van dit jaar maakte Booking ruim 600 miljoen euro verlies.

Booking ontving als gevolg van afspraken met de Belastingdienst tot en met 2019 omgerekend circa 2,2 miljard euro aan belastingkorting, wegens het innovatieve karakter van de werkzaamheden, zo schreef NRC eerder. De voorbije vijf jaar kocht Booking daarnaast voor 20 miljard euro aan eigen aandelen in. Booking zelf stelt daar tegenover dat het ook voor miljarden aan belastingen in Nederland heeft afgedragen.

Interne spanningen

De crisis waarin Booking verkeert heeft tot interne spanningen geleid tussen de ondernemingsraad (OR) en de directie van het bedrijf. Booking-topman Glenn Fogel, die wekelijks zijn thuiswerkende personeel toespreekt via videocalls, kondigde in april aan dat er „waarschijnlijk” werknemers moeten vertrekken vanwege de „duizelingwekkende” omzetdaling van het bedrijf.

Afgelopen maandag stelde Fogel zijn werknemers op de hoogte van een ontslagronde bij Agoda, een zusterbedrijf van Booking. Bij Agoda vertrekken 1.500 werknemers, een kwart van het personeelsbestand. De topman beloofde tevens dat er mede door de overheidssteun in Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot eind juni geen ontslagen bij Booking hoeven te vallen. „We zullen moeten blijven nadenken over wat de toekomst en de grootte van het bedrijf moet zijn”, liet Fogel weten.

De OR en Booking zijn in gesprek over hoe een sociaal plan, dat het vertrek van werknemers in goede banen moet leiden, eruit komt te zien. Werknemers sluiten zich ondertussen massaal aan bij de vakbond: honderden Booking-werknemers zijn de afgelopen weken lid geworden van vakbond FNV.