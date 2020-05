Balkonoehoe kijkt tv

De oehoe is niet een vogel die je op je balkon of op een bedrijventerrein verwacht.

Naam: oehoe Wetenschappelijke naam: Bubo bubo Leefplek: zolang er maar voldoende voedsel en water in de buurt is. In Nederland in de oostelijke provincies. Uiterlijk: donkere roestbruine veren, lichtbruine borst met donkere strepen. Lange oorpluimen, bevederde poten. Vrouwtjes 67 cm, mannetjes 61 . Eet: kleine zoogdieren, amfibieën, vogels. Soms zelfs een vos of roofvogel. Opvallend: broedt sinds 1997 weer in Nederland.

Maar de afgelopen tijd toont deze imposante roofvogel zich bepaald niet mensenschuw. De Nederlander Jos Baart trof in een bloembak op zijn balkon in het Belgische Geel een oehoe-nest met drie eieren aan. Drie kuikens kijken inmiddels bij Baart naar binnen. Vooral het televisiescherm vinden ze interessant, vertelde Baart aan Vroege Vogels. En op een industrieterrein in Zuidoost-Drenthe legde een oehoe vier eieren. Eén ervan is uitgebroed. Twee waren onderkoeld geraakt en eentje is leeggegeten.

De oehoe staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels aangemerkt als ‘gevoelig’. In 2018 waren er 30 broedparen van de soort bekend in Nederland, onder andere in de ENCI-groeve bij Maastricht.