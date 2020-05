Zeker vijftien doden in India en Bangladesh door cycloon Amphan

In India en Bangladesh zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen door de cycloon Amphan, melden de autoriteiten. De zware cycloon kwam woensdag met windstoten tot 185 kilometer per uur aan land in de dichtbevolkte Indiase deelstaat West-Bengalen en raasde daarna verder over Bangladesh. In West-Bengalen zijn tot nu toe tien doden geteld en in Bangladesh vijf.

Uit voorzorg waren miljoenen mensen geëvacueerd. De schade in de zwaarst getroffen gebieden is enorm; er zijn duizenden huizen vernield. In de miljoenenstad Kolkata, de hoofdstad van West-Bengalen, zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen en viel in veel wijken de stroom uit.

Door het noodweer zijn de getroffen gebieden moeilijk bereikbaar en verloopt de communicatie moeizaam. De autoriteiten zijn ook bang dat een groot deel van de oogst verloren is gegaan.

Lees ook: Een zware cycloon nadert India en Bangladesh, maar hoe evacueer je in coronatijd?

Coronacrisis bemoeilijkt evacuatie

De evacuatie werd bemoeilijkt door de coronacrisis, liet Satya Pradhan, het hoofd van de nationale ranpenbestrijding van India, eerder telefonisch weten aan NRC: „Onze diensten doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk sociale afstand houdt. Maar tijdens een massa-evacuatie en dan ook nog eens in de stromende regen en met hevige wind is dat niet gemakkelijk.”

De cycloon kondigde zich een week geleden al aan, waardoor de lokale autoriteiten op zoek konden naar extra opvanglocaties om te zorgen dat mensen genoeg afstand van elkaar kunnen houden.

Amphan is de krachtigste storm die in de Golf van Bengalen is ontstaan sinds 1999. Toen kostte de cycloon Paradwib aan bijna tienduizend mensen het leven.