Zandvoort rekent dit jaar niet meer op zijn Grand Prix

De Formule 1-race was afgeblazen, maar Max Verstappen reed die zaterdag, begin mei, toch zijn rondjes op Zandvoort. Op de computer. Vanuit zijn appartement in Monaco deed hij mee aan een virtuele race op het circuit, waar hij eigenlijk voor honderdduizend landgenoten op jacht had moeten gaan naar de poleposition. Het coronavirus bepaalde anders. De Grand Prix van Nederland ging niet door, net als negen andere races. Wanneer kan Verstappen weer op echt asfalt rijden? Vier vragen over de huidige situatie.

1 Wanneer wordt er weer geracet in de Formule 1?

Als het goed is op 5 juli, voor lege tribunes in Oostenrijk. Dat is de enige race die met datum wordt genoemd op een ruwe kalenderschets die F1-directeur Chase Carey vorige maand presenteerde. Verder bleef hij vaag: er zullen dit jaar nog „vijftien tot achttien races” worden gehouden, eerst op circuits in Europa, gevolgd door achtereenvolgens Midden-Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en ten slotte Bahrein en Abu Dhabi.

Meer details werden vorige week naar buiten gebracht door het doorgaans goed geïnformeerde raceblad Autosport. Een week na de openingsrace in Oostenrijk wordt nog een keer gereden op hetzelfde circuit. Op 26 juli en 2 augustus staan races gepland op het Britse Silverstone – ook zonder kijkers. Daarna volgt een tot de nok toe gevuld schema, met tot in december bijna elke week een race.

2 Hoe zeker is het dat deze planning wordt uitgevoerd?

Verre van. Een heropleving van het coronavirus en nieuwe lockdowns kunnen het schema totaal in de war schoppen, gaf Carey toe: „We moeten allemaal leven met de onzekerheden van dit virus.” Op dit moment zijn de wereldwijde reisrestricties het meest acute punt van zorg: teams en coureurs moeten een circuit wel kunnen bereiken. Deze week rezen vraagtekens bij de geplande races in het Verenigd Koninkrijk. De regering van Boris Johnson gaat waarschijnlijk een quarantaineperiode van twee weken verplichten voor reizigers uit het buitenland, wat praktische problemen oplevert voor de teams Ferrari en AlphaTauri (gevestigd in Italië) en Alfa Romeo (Zwitserland).

Een dergelijke quarantaineplicht zou het „onmogelijk maken dit jaar een Britse grand prix te organiseren”, zei een F1-woordvoerder dinsdag tegen de BBC. Het Duitse Hockenheim zei woensdag met de Formule 1 in gesprek te zijn om de plaats van Silverstone in te nemen. Maar ook voor races elders in de wereld heeft een Britse quarantaineplicht gevolgen: zeven van de tien teams hebben hun hoofdkwartier in het VK. Hun personeel zou tussen de races door niet naar huis kunnen. Daarnaast is het de vraag of de Britse teams hun auto’s nog voor onderhoud en verbeteringen kunnen terugbrengen naar hun thuisbases. „De impact van de verplichte quarantaine op tienduizenden banen bij F1-teams en toeleveranciers zou enorm zijn”, aldus de F1-woordvoerder.

3 Gaat de race op Zandvoort dit jaar nog door?

Officieel is de Grand Prix van Nederland uitgesteld en niet definitief geschrapt, maar sportief directeur Jan Lammers verwacht dat er pas volgend seizoen gereden zal worden. „Het circuit ligt er, we kunnen op ieder gewenst moment een race organiseren”, laat hij via de telefoon weten. „Maar die vraag ligt er nu niet vanuit de Formule 1.”

Lees ook: Zandvoort zal langer moeten wachten op Formule 1

Er zijn meerdere obstakels voor Zandvoort. Zo heeft het kabinet alle grote evenementen tot 1 september verboden, terwijl de Formule 1 in september al aan het Midden-Europese deel van de kalender wil beginnen. Daarnaast zal de race zonder publiek moeten worden gereden, wat een financiële strop oplevert.

Compensatie vanuit Formula One Management (FOM), het bedrijf achter de F1-races, zou volgens Lammers noodzakelijk zijn, en dat is voor FOM „niet gunstig”. Races in landen waar overheden de rekening betalen en kaartverkoop toch al minder belangrijk is, zoals China, Bahrein en Azerbeidzjan, zullen nu aantrekkelijker zijn. In Oostenrijk maakt circuiteigenaar Red Bull de begroting sluitend. Toch is FOM-steun niet ondenkbaar: Silverstone wordt volgens The Guardian schadeloos gesteld door de Formule 1. „Wij staan stand-by”, zegt Lammers. „Of ze ons nog gaan vragen, hangt er vanaf of dat in hun beleid past.”

4 Hoe wil de Formule 1 coronaproof worden?

Om het besmettingsrisico te verkleinen, moet de Formule 1 „een soort eigen biotoop” creëren, zei sportief directeur Ross Brawn begin deze maand. De sport wil met chartervluchten teamleden, coureurs en officials invliegen. De teams zullen in aparte hotels verblijven en in bussen naar het circuit worden gereden, waar ze ook van elkaar gescheiden moeten blijven. Alle aanwezigen worden voorafgaand aan en tijdens het raceweekend meerdere keren getest.

„Het wordt een enorme logistieke uitdaging”, zei Brawn. De seizoensopening in Oostenrijk zal desondanks weinig problemen opleveren, verwacht hij. „Er ligt een vliegveld pal naast het circuit. We kunnen zorgen dat iedereen binnen een afgesloten omgeving blijft.”

Mocht er toch een Covid-19-geval opduiken, dan hoeft dat volgens hoofdarts van autosportfederatie FIA Gérard Saillant niet direct eenzelfde soort crisis te veroorzaken als in maart in Australië, waar het raceweekend op het laatste moment werd afgelast wegens coronabesmettingen bij McLaren-teamleden. „Onze kennis over het virus is nu anders”, zei Saillant dinsdag tegen Sky Sports. „Als we een positief geval hebben, of misschien zelfs tien, kunnen we dat prima in goede banen leiden.” Wel zou er druk van buitenaf kunnen ontstaan voor het afgelasten van de race, erkende Saillant. „We moeten weten waar de rode lijn ligt.”